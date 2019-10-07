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爭取蘇格蘭獨立！　愛丁堡逾20萬人走上街頭要求「二次公投」

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▲▼蘇格蘭愛丁堡超過20萬人走上街頭爭取獨立。（圖／翻攝Twitter@AUOBALBA）

▲蘇格蘭愛丁堡超過20萬人走上街頭爭取獨立。（圖／翻攝Twitter@AUOBALBA）

記者吳美依／綜合外電報導

蘇格蘭民運組織「團結在一面旗幟下」（All Under One Banner）在愛丁堡發起遊行，要求舉行第二次獨立公投，估計超過20萬人走上街頭，群眾揮舞「聖安德烈十字」（Saltire）旗幟，高唱口號，現場氣氛非常歡樂。蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）本人無法到場，但是在推特上發文表示，精神將會與遊行民眾同在。

民眾一邊揮舞聖安德烈十字旗，一邊唱誦口號「我們想要什麼？獨立！」緩緩從荷里路德公園（Holyrood Park）走到麥道斯（Meadows），從空中俯瞰就像是一片藍海。根據BBC報導，現場氣氛如同嘉年華一樣歡樂。

AUOB公布，這一次集會超過20萬人參加，可能是一系列遊行中最盛大的一場。成員凱利（Gary Kelly）表示，「或許雨下得很大，但是人們並沒有因此被阻撓，我們對於獨立的渴望依然存在。」據了解，蘇格蘭警方、愛丁堡市議會目前還沒有提供預估人數。

▲▼ 蘇格蘭首席部長斯特金（Nicola Sturgeon）。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘇格蘭首席大臣斯特金（Nicola Sturgeon）。（圖／達志影像／美聯社）

蘇格蘭民族黨（SNP）議員切爾瑞（Joanna Cherry）也出席遊行，她認為，這次活動是為了「草根性獨立運動支持者」所舉辦。蘇格蘭首席大臣施特金先前曾透露，將會要求議會賦予舉行第二次獨立公投的權利，她在貼文中表示，「毫無疑問，獨立即將來到。」

根據《獨立報》，來自歐克尼（Orkney）的19歲男孩貝爾德（Harry Baird）說道，「說實話，這裡有的東西，比我想像中所能看見的更多。（我希望）蘇格蘭獲得更基本且立即的獨立。任何改變都會是值得的。」34歲的麥可法狄恩（Gemma MacFadyen）從小就支持蘇格蘭獨立，她坦言，上次獨立公投後感到氣餒，最近到蘇格蘭西岸旅遊才又受到鼓舞，「我並沒有因為脫歐爭議而感到困擾，我支持盡快再次舉辦獨立公投，但那應該會是很久以後的事情了。」

據了解，AUOB發起遊行，要求議會舉辦第二次獨立公投，幾個月來在格拉斯哥（Glasgow）、亞伯丁（Aberdeen）和伯斯（Perth）等城市先後舉行，但是愛丁堡的場次可說是一系列活動中的高潮。


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