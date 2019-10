爭取蘇格蘭獨立！　愛丁堡逾20萬人走上街頭要求「二次公投」

▲蘇格蘭愛丁堡超過20萬人走上街頭爭取獨立。(圖/翻攝Twitter@AUOBALBA)

記者吳美依/綜合外電報導

蘇格蘭民運組織「團結在一面旗幟下」(All Under One Banner)在愛丁堡發起遊行,要求舉行第二次獨立公投,估計超過20萬人走上街頭,群眾揮舞「聖安德烈十字」(Saltire)旗幟,高唱口號,現場氣氛非常歡樂。蘇格蘭首席大臣施特金(Nicola Sturgeon)本人無法到場,但是在推特上發文表示,精神將會與遊行民眾同在。

民眾一邊揮舞聖安德烈十字旗,一邊唱誦口號「我們想要什麼?獨立!」緩緩從荷里路德公園(Holyrood Park)走到麥道斯(Meadows),從空中俯瞰就像是一片藍海。根據BBC報導,現場氣氛如同嘉年華一樣歡樂。

AUOB公布,這一次集會超過20萬人參加,可能是一系列遊行中最盛大的一場。成員凱利(Gary Kelly)表示,「或許雨下得很大,但是人們並沒有因此被阻撓,我們對於獨立的渴望依然存在。」據了解,蘇格蘭警方、愛丁堡市議會目前還沒有提供預估人數。

▲蘇格蘭首席大臣斯特金(Nicola Sturgeon)。(圖/達志影像/美聯社)

蘇格蘭民族黨(SNP)議員切爾瑞(Joanna Cherry)也出席遊行,她認為,這次活動是為了「草根性獨立運動支持者」所舉辦。蘇格蘭首席大臣施特金先前曾透露,將會要求議會賦予舉行第二次獨立公投的權利,她在貼文中表示,「毫無疑問,獨立即將來到。」

