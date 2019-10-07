左右都100元！便當店叫「控肉飯+滷白菜」NG　他曝1招爆划算…份量秒升級

▲明明都是100塊，怎麼份量差這麼多？（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在很多人都是外食族，比較難均衡飲食，想同時攝取蛋白質和足夠的蔬菜，不少人就會點一份主餐，另外點一份青菜，但你有想過可能有更划算的點法嗎？一名男網友就發文「你知道便當店的秘密嗎？」文中表示「別再被便當店套路了」，曝光便當店划算的點法，「通常這樣都會比較多，不過還是因店而異啦！」

這位男網友在《Dcard》發文，內文直呼，「別再被便當店套路了，你可能天天都在虧錢卻不知道」，接著貼出2張照片，首先看看第1張，原PO點了一碗70元的控肉飯、再加30元的滷白菜，「菜色單一且菜量明顯較少」。

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▲這是控肉飯加點滷白菜。（圖／翻攝自Dcard）

再來第2張，原PO點50元的合菜便當，再加50元的控肉，「通常這樣都會比較多 不過還是因店而異啦！覺得自己好節儉真是大（太）棒棒了ಡ ͜ ʖ ಡ！」

▲這是合菜便當加點控肉。（圖／翻攝自Dcard）

仔細看看2份餐的差別，第1種點法一共是1個大碗+1個小碗，雖然有滿滿一小碗的滷白菜，但是主餐的碗裡就裝滿白飯、2～3樣配菜和控肉；第2種點法則會拿到1個大碗和2個盤子，大碗裡裝有白飯、一些滷白菜和酸菜，盤子則分別裝有滿滿3樣配菜、1塊半的控肉。

相比之下，明明價格都是100元，但看到圖片差異後，其他網友也紛紛驚呼，「控肉也太多了吧？那樣子50塊可以兩個人分了」、「我之前點過第1種，覺得好貴就沒再去點過，原來還有第2種點法，而且還多一個優點是菜色多，瞬間覺得自己好呆」、「這就跟活用麥當勞套餐跟加點，還有1+1的差價，去點到一樣價錢，卻最多東西的概念是一樣的」、「你是便當系？」

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