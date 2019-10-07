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貿易談判10日登場！中國「縮水協議」拒改革　川普大餅變迷你

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▲▼第12輪中美貿易談判。（圖／達志影像／美聯社）

▲中美貿易談判本周再啟。圖為第12輪中美貿易談判。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

中美貿易談判預計10日、11日在華府舉行，《彭博》（bloomberg）引述知情人士說法指出，就在本周協商以前，中國官員越來越不情願達成美國總統川普（Donald Trump）所尋求的廣泛貿易協議；據悉，中方資深官員近幾周與美方人員會面曾表示，他們願意商談的話題範圍已大幅縮減。

根據報導，中國國務院副總理劉鶴會領導10日開始的談判，一名消息人士透露，他近期告訴來訪的高官，他會給予華府一份提議，可是內容不包含中國改革產業的承諾，也沒有中國政府改變補助的方針，這一直是美國長期所不滿的，此舉也表示把川普政府的核心要求踢出談判桌。

川普曾多次表示，他只會考慮與中國達成全面的協議，他日前告訴記者，美中相處愉快，就可能達成共識前，目前正處於非常重要的階段，「但我們正在做的，是非常艱難的協議，如果這項交易對我們來說不是100％，那我們就無法促成。」

分析認為，川普政府面臨彈劾調查危機，企業把經濟放緩歸咎於貿易戰。不過，熟悉川普政府的人士說明，民主黨發起的彈劾調查，不會影響美國與中國的貿易談判。

位於華府的智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）探討中國菁英政治的專家布蘭切特（Jude Blanchette）表示，中國領導層把彈劾調查視為能夠削弱川普，或是分散川普的注意力，「他們估計川普需要獲勝，因此結果願意在實質問題上妥協。」

美國財政部前駐華代表杜拉爾（David Dollar），目前任職智庫「布魯金斯學會」（Brookings Institution）。他認為，中國試圖限縮談判範圍，可見雙方都在強化自己的立場，美中越來越有理由達成「迷你協議」，避免衝突升級。

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