傳醫生發「無日期」病假單…讓示威者「合法」戴口罩！港府出面警告

▲港府在10月5日實施《禁止蒙面規例》。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

港府10月5日實施《禁止蒙面規例》，禁止示威者蒙面上街。網上有傳，醫生會簽發無日期的病假單，讓示威者「合法」帶口罩。港府6日發新聞稿警告，註冊醫生需按專業守則行事，必須如實簽發病假單；過去曾經有醫生因發出有誤導成分、虛假的醫生證明書，經醫委會調查聆訊後被定罪以及除名。

據《香港01》報導， 網上有人聲稱，有醫生可簽發無寫上日期的病假單。政府引述該網上傳言特意發新聞稿稱，醫生簽發病假單時，需遵守醫委會所頒布的《香港註冊醫生專業守則》。

守則列明，醫生發出的報告及證明書內容必須具備無庸置疑的真確性，不能在當中加入未經適當步驟核實的內容，必須為病人提供適當的診斷服務後，才可發出病假證明書，診斷日期及發出日期必須在證明書上如實記錄，包括發出追認病假的病假證明書。

港府表示，過去曾經有醫生因發出有誤導成分或虛假的醫生證明書，經醫委會調查及聆訊後被定罪及在醫生名冊中除名。

聲明同時澄清，《禁止蒙面規例》旨在處理有關公眾集會及遊行，或在公眾地方戴上蒙面物品以免遭到識別的情況；從公共衞生的角度而言，佩戴口罩仍然是有效預防疾病感染或傳播的途徑，規例不會影響市民因其個人健康需要佩戴口罩。政府呼籲，醫療專業人員要以專業態度服務市民，攜手遏止暴力在社會進一步蔓延。

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▼ 香港禁止示威者蒙面上街。（圖／路透）

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