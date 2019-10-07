大飯店泡溫泉！水中驚見「大批蟲屍」漂浮...4歲女兒全身起滿紅疹

▲涉事溫泉酒店 。（圖／翻攝自酒店官網）

記者蔡儀潔／綜合報導

隨著秋風漸起，不少人會帶著小朋友去泡溫泉，但江西九江市的俞姓遊客卻玩得一肚子火。她日前帶著4歲的女兒前往盧山西海溫泉假日酒店，發現室內的溫泉池中竟有大量污漬漂浮，更有蟑螂、飛蛾等昆蟲屍體，女兒泡完後更是全身起紅疹，被診斷為過敏性皮炎。

從俞女拍攝到的溫泉池的畫面可見，溫泉水非常渾濁，漂浮著各種昆蟲的屍體，還有人身上的污垢，「外面有漂浮物我們能理解，因為室外肯定會有一些飛蟲飛進去，尤其是晚上，但是室內有的話我非常不能理解，並且還有蟑螂這種生物，特別的噁心！」

除了溫泉池，俞女還指出，酒店居然可以隨處見到蟑螂，女兒在泡完溫泉後更是全身長疹子，被醫生診斷是過敏性皮炎。對此涉事酒店承諾會賠償相關醫療費用，「溫泉酒店靠近山區，所以小蟲是無法避免的，這塊我也要求了我們的工作人員加強對池內衛生清潔。再次向您道歉。」

▲室內溫泉。（圖／翻攝自酒店官網）

根據官網消息，廬山西海國際溫泉度假村佔地近500畝，是擁有溫泉養生、飛碟射擊、射箭等多業態的溫泉綜合體項目，年接待遊客近30萬人次。西海溫泉擁有溫泉水資源的獨家開採和使用權，是複合型醫療熱礦水。

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

