快訊／研究細胞如何感知氧氣　3美英學者共同獲頒2019諾貝爾生醫獎

記者陳宛貞/綜合外電報導

2019年諾貝爾獎頒獎周今(7)日正式展開,評委會在瑞典時間11時30分(台灣時間17時30分)宣布生醫獎得主。今年諾貝爾生醫獎由美國癌症學家威廉凱林(William G. Kaelin)、英國分子生物學家彼得拉特克利夫(Peter J. Ratcliffe)及美國醫學家格雷格塞門扎(Gregg L. Semenza)3名學者抱走,以表彰他們在細胞如何感知及適應氧氣供應的研究。

▲ 2019年諾貝爾生醫獎得主。(圖/路透)

評委會說明,儘管人們早就知道氧氣是維持生命的必需品,但當氧氣供應上升或下降,促使細胞適應的分子機制至今仍是個謎,直到今年的3名獲獎者揭示這項機制。

BREAKING NEWS:

The 2019 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza “for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability.” pic.twitter.com/6m2LJclOoL — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2019

Watch the very moment the 2019 Nobel Prize in Physiology or Medicine is announced.



Presented by Thomas Perlmann, Secretary of the Nobel Committee.#NobelPrize pic.twitter.com/LFswOT24AJ — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2019

氧氣感測是許多疾病的核心,而今年生醫獎得主的發現對生理學有著根本性的重要性,有望用以對抗貧血、癌症等其他疾病。細胞適應氧氣供應的機制也是動物能夠在如此多元的棲息地定居的關鍵,因為這代表動物可以適應不同海拔的生活。

諾貝爾生理學或醫學獎評委會祕書長佩勒曼(Thomas Perlmann)說明,儘管幾經波折才聯絡上威廉凱林,最後仍成功在公布名單前分別與3名得主通電,他們都非常開心。

英國分子生物學家彼得拉特克利夫得知自己獲獎時,正坐在辦公桌前研究如何申請歐盟獎金(EU Synergy Grant),面對鏡頭開心露出笑容。

“Grant proposal deadlines wait for no-one!"



Sir Peter Ratcliffe sitting at his desk working on his EU Synergy Grant application, after learning he had been awarded this year's Nobel Prize in Physiology or Medicine.



Photographer: Catherine King pic.twitter.com/np0ty6SLi9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2019



本周諾貝爾獎頒發時間(台灣時間)如下:

10/8(周二) 17:45 物理學獎

10/9(周三) 17:45 化學獎

10/10(周四) 19:00 文學獎(一次頒發2018年、2019年得主)

10/11(周五) 17:00 和平獎

10/14(下周一) 17:45 經濟學獎

►2019年諾貝爾生醫獎今揭曉! 外媒看好「乳癌、C肝、大腦」3大領域

買到男友都嚇傻,「Her和她」50項商品限時下殺66折