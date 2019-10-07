東方美學演繹西方經典！常玉遺作《曲腿裸女》8.6億成交...刷新個人紀錄

▲ 《曲腿裸女》是常玉傳世最大尺幅裸女油畫之一。（圖／澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

已故的中國大陸畫家常玉被稱為是「東方馬諦斯」，他晚年創作的作品《曲腿裸女》5日在香港蘇富比現代藝術晚間拍賣會上，以近1.98億港元（約新台幣8.61億元）成交，超越他《五裸女》於2011年1.28億港元（約新台幣5.56億元）的拍賣紀錄。

▲藤田嗣治《少女與幼犬》以1697.5萬港幣成交 。（圖／澎湃新聞）

綜合陸媒報導，香港蘇富比2019年秋拍「現代藝術晚間拍賣」5日晚間在會議展覽中心舉槌，由兩位來自東方的巴黎畫派畫家常玉《曲腿裸女》和藤田嗣治《少女與幼犬》領銜。全場估價最高的常玉晚年作品《曲腿裸女》當晚以1億港元起拍，最終以1.72億港元落槌，加傭金最終以1.98億港元成交。此次拍賣的成交總額為6.1億港幣。

誕生於1965年的《曲腿裸女》是常玉最後一件裸女作品，亦是他最具代表性的藝術作品之一。據蘇富比介紹，該作品將大自然的造化寓於人體，亦將人類身體之美接引宇宙，以東方山水美學重新演繹西方經典。

▲《曲腿裸女》是常玉最後一件裸女作品。（圖／翻攝自微博）

作為常玉傳世最大尺幅裸女油畫之一，2004年《曲腿裸女》在巴黎吉美國立亞洲藝術博物館舉行的「常玉：身體語言」大展上展出，逾半世紀以來，給世人留下種種驚豔。常玉的藝術始於花卉而終於裸女，表面看來是受到20世紀巴黎藝壇的薰陶，其內在的精神氣質，卻是東方文人素養的延伸。

據瞭解，常玉1901年出生於四川，1920年與林風眠、吳大羽、徐悲鴻等人同赴巴黎，成為中國最早期的留法學生。常玉1964年曾應台灣的教育部邀請，到台北舉行展覽，更將42幅作品寄到台灣。他又打算在展覽後在台定居，但1965年在巴黎舉行完個人展覽後，翌年因意外離世。

▼另一幅常玉作品《中國花布上的粉紅裸女》 。（圖／澎湃新聞）

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