拍攝示威者「破壞提款機」！港藝人馬蹄露秒遭攻擊...「嘴角爆血」掛彩

▲馬蹄露臉部掛彩。（圖／翻攝無線新聞，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港特區政府4日引用緊急法通過《禁止蒙面規例》，引發不滿聲浪。網民在昨（6）日舉行反蒙面遊行，期間爆發嚴重衝突，據悉，香港藝人馬蹄露昨日也現身旺角，不僅脖子掛彩，連嘴角也爆血，畫面相當狼狽。

為了反對《禁蒙面法》及不滿警察執法等，大批示威者昨日到梳士巴利花園集合舉行九龍區遊行。綜合陸媒報導，藝人馬蹄露晚上也現身旺角街頭，甚至還被媒體拍到受傷流血的模樣。她當時表示，自己是因為在現場拍攝抗議畫面，結果引起在場示威者不滿，隨後竟被攻擊。

星島日報報導，有傳媒大概在昨日傍晚6時拍攝到馬蹄露，她頭戴深色帽子、身穿綠色Ｔ恤，與在場示威者發生爭執，並在街上互相指罵，期間還被人用雷射筆不斷照射，隨後進入旺角警署報案。

▲馬蹄露不斷拿起手機拍攝，隨後遭示威者用雷射筆照射。

據悉，馬蹄露向警方還原真相表示，當時因為見到示威者在破壞中資銀行的提款，便開始拍攝畫面，「沒想到他們之後便衝來打人，搶走我的電話，後來我一路追著他們再次拍攝，結過又被他們打。」

此外，馬蹄露提到，示威者除了攻擊之外，還不斷用噴漆噴向她。據悉，馬蹄露先前多次表明自己「支持警方」，甚至還出席撐警集會表示，「香港心，風雨同路，好快便會雨過天晴，由心出發丶對事不對人！香港是我家、不可摧毀」。

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