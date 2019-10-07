維基百科淪「政治戰場」　台灣、香港修改次數爆表…9月一度變中國省份！

▲維基百科淪為政治戰場。（圖／翻攝自維基百科下同）

記者陳亭伃／綜合報導

兩岸問題從過去意識形態的傳達之外，直到現階段3C產品、網路普及，網路戰漸漸的取代所有的「傳遞方式」，其中在網路上最著名的「維基百科」（Wikipedia）的編輯因為開放、自由，如今也淪為政治戰場。

根據《BBC》報導，過去在Google或是Siri上詢問「何謂台灣？」回答都會是一個東亞的國家，但在今年9月答案一度變成「中華人民共和國的一省」，其中最主要的原因就是因為語音系統都會先根據「維基百科」作為依據回答，一旦網路資料遭到修改，那麼回答也會有所不同，外媒也分析，「原本應該是公開讓大家吸收知識的地方，如今變成兩岸的政治戰場」。

台灣維基媒體協會成員Jamie Lin表示：「今年是非常瘋狂的一年。許多台灣的維基編輯者遭到攻擊。」另外如香港示威活動，一天就被編輯65次，各種「用詞」爭論問題，抗議者、暴徒也不停被轉換修改；「釣魚台列嶼」也是受害地名之一，今年初一度從東亞島嶼變成「中國固有領土」。

BBC Click調查發現，維基百科有22篇政治性敏感的條目，遭到具有傾向性的編輯高達1600次，雖然無法確定編輯者，以及為何修改，或是否為大規模修改行為，但可以確定的是這些動作不正常，且是刻意修改編輯。然而除了中國之外，也有不少國家暗中操控網路平台，包括推特、臉書都是被控制的平台，只是因維基百科是更加公開的平台。

▲台灣、香港成為維基百科上修改次數最多的搜尋項目。

►►漂亮到上維基百科

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

