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台南山上花園水道博物館開幕　交大提供交通動線、停車場資訊

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▲台南山上花園水道博物館舉辦開幕活動，邀民眾一同在園區享受野餐樂趣，台南市警交通大隊提供交通動線、停車場資訊供民眾參考。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南山上花園水道博物館舉辦開幕活動，邀民眾一同在園區享受野餐樂趣，台南市警交通大隊提供交通動線、停車場資訊供民眾參考。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南山上花園水道博物館10月10日至13日舉辦開幕活動，園區陸續推出「箏箏日上－風箏」、「街頭雜耍」、「身聲劇場」、「優人神鼓」等表演活動，並與奇美食品合作推出「山上水道開幕野餐趴-歡慶1010」活動，邀民眾一同在園區享受野餐樂趣，台南市警交通大隊提供交通動線、停車場資訊供民眾參考。

具有百年歷史的原台南水道完工於大正11年（1922年），興建歷時10年，占地56公頃，是全國面積最大的國定古蹟。台南市政府於2014年9月獲台灣自來水公司捐贈相關建物及設備後，結合緊鄰的山上苗圃，將全區規畫為「山上花園水道博物館」是國內最大的水道博物館，將於10月10日至13日（4天）開幕期間，在園區陸續推出「箏箏日上－風箏」、「街頭雜耍」、「身聲劇場」、「優人神鼓」等表演活動，並與奇美食品合作推出「山上水道開幕野餐趴-歡慶1010」活動，邀民眾一同在園區享受野餐樂趣。

▲台南山上花園水道博物館舉辦開幕活動，邀民眾一同在園區享受野餐樂趣，台南市警交通大隊提供交通動線、停車場資訊供民眾參考。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通警察大隊表示，主辦單位在開幕期間，於周邊規劃停車場，並有接駁車接送民眾，民眾可將車輛停放在園區東、西側停車場、南175線、178 線市道兩側，另規劃山上國中旁、天后宮廣場2處備用停車場，同時，南175線、178 線市道有接駁車接送，其中南175線區道隨招隨停，南178 線市道分別於豐德加油站、森霸發電廠站設置2處定點接駁。

警方表示，民眾如由國道北上，可在國道8號新化交流道左轉台20線，左轉市道178到達園區，如係國道南下，則由國道3號善化交流道，接市道178至園區，如果單純要前往玉井，沒有要前往山上花園水道博物館的民眾，可由國道1、3號接台84線玉井端進入玉井，避開台20線車潮較多的路段，疏解車流並節省時間，特別呼籲至園區參觀的民眾，務必將車輛停放在停車場，或緊靠道路外側停車，千萬不要違規併排，避免影響車流或衍生交通事故。

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