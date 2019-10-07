貿易戰僵局背後「中國超挺川普」　3大理由拱連任…歐洲國家挫在等！

▲美國總統川普擔心2020大選連任之路受阻。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

眼看2020美國總統大選越來越近，不少4年來受到川普政府「荼毒」的國家、團體，開始觀望下一個四年該把神聖的一票或支持給誰。中美貿易戰情況陷入僵局，傳出雖中國不滿川普的處理方式，但中國政府還是希望「狂人川普」當選，其中包括經濟、民主、新時代的3大原因。

根據《多維新聞》報導，川普在處理美國經濟與貿易戰上，被認為根本是自毀國家，但反觀中國反而擔心拜登當選，因為中美關係乃至於國際局勢恐怕又會出現不同的狀態，而報導中列出3原因「中國支持川普」的原因。

▲中美之間角力，私下卻期望川普當選。（圖／CCTV）

1. 坐等美國自毀經濟

川普在推特上大肆砲轟的除了在野黨之外，還有中國，再來就是Feds，雙方對於利率根本沒有共識，因為川普自始至終的訴求就是不是「解決經濟問題」，而是讓自己交出一份看起來漂亮的數字報告。他的經濟政策讓美國經濟陷入困頓，消磨美元美債這張王牌，看在中國眼裡「自毀經濟」絕對是一齣好戲。

2. 川普眼光其實短淺

《多維新聞》提到，中國事實上支持川普，是因為只在意短期問題，包括香港問、美伊關係、台灣兩岸問題，美中貿易過去美國擔心「長遠發展」問題，進度緩慢，但川普上任後希望「立即見效」因此讓許多過去停滯為解決的問題，反而得到疏通，加上川普過去非政治家，用「外行」的解決方式，倒讓人摸不著頭緒。

3. 想分裂美國從內部開始

川普上任後，美國國內明顯出現「種族問題」，社會撕裂達到最高峰，甚至延燒到許多歐洲國家。而在川普執政時期，政經變化大也讓許多原本依靠美國的國家，感受到「靠自己最好」，而民主自由這件事，也只是在利益之後的附加價值。

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