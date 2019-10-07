MMA選手K.O「250公斤棕熊」贏了　反遭網怒轟：太野蠻！

實習記者羅明輝／綜合報導

戰鬥民族就是不一樣！最近有段「人熊大戰」的影片在網路上瘋傳，一名俄羅斯綜合格鬥（MMA）選手諾維斯洛夫（Maxim Novoselov）突發奇想，專程前往西伯利亞與一頭重達250公斤的棕熊決鬥，並在僵持一段時間後成功壓制對方、贏得對決。不過，此舉卻反而引來了網友及動保團體的抨擊。

▲ 諾維斯洛夫與棕熊展開決鬥。（圖／翻攝自Instagram／max_novoselov_130）

根據「今日俄羅斯」（Russia Today）報導，46歲的諾維斯洛夫身高183公分、體重113公斤，是當地知名的MMA選手，職業生涯戰績9勝2敗，成績出色。日前他突然腦洞大開，特地來到西伯利亞彼爾姆（Perm），與一隻重達250公斤的棕熊單挑。

從影片中可以看到，諾維斯洛夫一進入到籠子內，隨即與兩腳站立的棕熊展開纏鬥。雙方互不相讓，朝彼此威嚇、推擠好一陣子後，諾維斯洛夫逮到機會，一把揪住棕熊的頸部，成功將牠壓制在地上，取得了勝利。





▲ 對決一開始，諾維斯洛夫與棕熊陷入僵持。（圖／翻攝自Instagram／max_novoselov_130）

諾維斯洛夫受訪時提到，「這隻棕熊對我而言是一個很棒的對手，我們倆都沒有受傷，不過牠可很少遇到像我這樣敢跟牠「當面對決」的人類，所以棕熊應該相對來說吃了比較多苦。」

這段影片在網路曝光後，雖然有不少人稱讚他大膽、勇猛，但同時也有許多網友對於諾維斯洛夫的行為表示譴責，留言提到，「專程跑到籠子裡毆打一隻熊，這種行為哪裡有趣了？」、「好可憐，我看那隻熊就沒有想對決的意思，牠如果認真起來，恐怕人早就死了。」、「這種行為根本是在虐待動物，一點都不好玩」、「太野蠻了，我分不清楚到底誰才是熊。」

▲ 諾維斯洛夫按住棕熊的頸部，成功將牠制伏在地，取得勝利。（圖／翻攝自Instagram／max_novoselov_130）

據悉，諾維斯洛夫雖然職業生涯表現亮眼，不過卻是一名爭議選手，他曾在1993年時因謀殺罪而入獄14年，2012年又因為涉及毒品交易再度被關。今年年初，他還在一次訓練時，不小心將斧頭直接劈中訓練員的手臂。

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