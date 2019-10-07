被舉報褻瀆神明、煽動暴力！「喪屍裘莉」遭逮捕　IG秒消失

▲曾經爆紅的塔巴爾，又有著「喪屍裘莉」的稱號。（圖／翻攝自IG）



記者丁維瑀／綜合報導

伊朗22歲女子塔巴爾（Sahar Tabar）據悉整形高達50次，有著「喪屍裘莉」的稱號，高人氣的她日前則因為褻瀆神明、煽動暴力等罪名被逮捕。據了解，她遭到公眾投訴後，司法當局將她繩之以法，她的IG帳號則已被刪除。

塔巴爾過去自稱是美國女演員安潔莉納裘莉（Angelina Jolie）的粉絲，有傳聞指她動刀50次，去年她的照片在網路瘋傳，不過《英國廣播公司》（BBC）指出，她的相片幾乎都是經過大幅度編輯。伊朗《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim News Agency）則報導，她已被逮捕。

▲卸掉濃妝後，塔巴爾其實相當清秀。（圖／翻攝自IG）



塔巴爾被指控褻瀆神明、煽動暴力、非法獲取財產、汙辱國家的著裝規範，還有唆使年輕人貪汙。事實上，伊朗經常限制民眾的言論自由與其他行為，去年還有網紅在IG貼出自己跳舞的影片就被逮捕。

▲塔巴爾承認整形。（圖／翻攝自IG）

回到7月，塔巴爾曾貼出她以前的照片，她承認確實接受整形手術，但多數看來不尋常的照片，都是經由化妝或修圖才達成的效果，「這是一種表達你自己的方式，是種藝術，我的粉絲都知道那不是我真的臉。」

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