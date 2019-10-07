　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

被舉報褻瀆神明、煽動暴力！「喪屍裘莉」遭逮捕　IG秒消失

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼伊朗「喪屍裘莉」遭逮捕。（圖／翻攝自IG）

▲曾經爆紅的塔巴爾，又有著「喪屍裘莉」的稱號。（圖／翻攝自IG）

記者丁維瑀／綜合報導

伊朗22歲女子塔巴爾（Sahar Tabar）據悉整形高達50次，有著「喪屍裘莉」的稱號，高人氣的她日前則因為褻瀆神明、煽動暴力等罪名被逮捕。據了解，她遭到公眾投訴後，司法當局將她繩之以法，她的IG帳號則已被刪除。

塔巴爾過去自稱是美國女演員安潔莉納裘莉（Angelina Jolie）的粉絲，有傳聞指她動刀50次，去年她的照片在網路瘋傳，不過《英國廣播公司》（BBC）指出，她的相片幾乎都是經過大幅度編輯。伊朗《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim News Agency）則報導，她已被逮捕。

▲▼伊朗「喪屍裘莉」遭逮捕。（圖／翻攝自IG）

▲卸掉濃妝後，塔巴爾其實相當清秀。（圖／翻攝自IG）

塔巴爾被指控褻瀆神明、煽動暴力、非法獲取財產、汙辱國家的著裝規範，還有唆使年輕人貪汙。事實上，伊朗經常限制民眾的言論自由與其他行為，去年還有網紅在IG貼出自己跳舞的影片就被逮捕。

▲▼伊朗「喪屍裘莉」遭逮捕。（圖／翻攝自IG）

▲塔巴爾承認整形。（圖／翻攝自IG）

回到7月，塔巴爾曾貼出她以前的照片，她承認確實接受整形手術，但多數看來不尋常的照片，都是經由化妝或修圖才達成的效果，「這是一種表達你自己的方式，是種藝術，我的粉絲都知道那不是我真的臉。」

►明明是正妹！「喪屍裘莉」再爆恐怖斷頸　詭異發文：我好漂亮...

 

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

ET快訊
三上悠亞「全身只穿圍裙」半球掉出！慶粉絲破60萬…最後防線脫
【特企】Blue Monday有解！女神秒推好心情小撇步
連千毅入監生活愜意　遭爆「爽看電視配滷味」！矯正署說明了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

超大質量「黑洞爆炸」劃破銀河系　天文學家：大幅改變銀河系演變

被舉報褻瀆神明、煽動暴力！「喪屍裘莉」遭逮捕　IG秒消失

左派勝出！　葡萄牙國會大選出口民調：總理續任、社會黨過半落空

104死6000傷！「伊拉克反政府示威」全國進行中　失業、貪汙成導火線

北韓嗆美「令人作嘔」　核談判破局怒下通牒：美方應終結敵意　

快訊／「通烏門」第2名吹哨人挺身爆料　律師證實：情報部門已約談

試車離合器爆炸！無辜黑手遭「金屬片割喉」噴血慘死…留孕妻家中崩潰

「月經不是奢侈品！」　德將調降衛生棉條稅至7%

外送員媽「單手抱女嬰」牽腳踏車趕去托兒所　畫面曝移民辛酸

趴車逮小王！綠帽夫掛擋風玻璃遭「飆車狂甩7km」　過度換氣昏倒

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

亂拆玩具！爸把她送給超商阿伯 萌哥見妹妹被抱走秒爆哭：不要

Sandy得獎飆淚：今年真的沒靠憲哥　吳宗憲「我一輩子把獎讓妳」ＱＱ

蕭敬騰.林宥嘉.Lulu預錄感言超敢講　沒得獎：不能接受...得獎的話「實至名歸」！

PO文刷掉批韓台大生！下場慘了　爸現身苦訴：跟兒大吵架

擊敗老爸！Sandy爆哭：繼續支持年輕一代　搭檔黃子佼奪益智及實境主持人獎

超大質量「黑洞爆炸」劃破銀河系　天文學家：大幅改變銀河系演變

被舉報褻瀆神明、煽動暴力！「喪屍裘莉」遭逮捕　IG秒消失

左派勝出！　葡萄牙國會大選出口民調：總理續任、社會黨過半落空

104死6000傷！「伊拉克反政府示威」全國進行中　失業、貪汙成導火線

北韓嗆美「令人作嘔」　核談判破局怒下通牒：美方應終結敵意　

快訊／「通烏門」第2名吹哨人挺身爆料　律師證實：情報部門已約談

試車離合器爆炸！無辜黑手遭「金屬片割喉」噴血慘死…留孕妻家中崩潰

「月經不是奢侈品！」　德將調降衛生棉條稅至7%

外送員媽「單手抱女嬰」牽腳踏車趕去托兒所　畫面曝移民辛酸

趴車逮小王！綠帽夫掛擋風玻璃遭「飆車狂甩7km」　過度換氣昏倒

侯友宜探視百歲將軍許歷農　致贈賀禮、重陽禮金

港務公司董座吳宗榮辭職生效　交部：先暫由次長黃玉霖代理

「韓國瑜10/14落跑」陳致中說：推測的　王淺秋：沒有被告知

超大質量「黑洞爆炸」劃破銀河系　天文學家：大幅改變銀河系演變

43個字超省話訪問　葛蘭基請記者吃無言薯條

新北8連霸全國「最乾淨城市」　侯友宜表揚環保英雄

郭柯不選2020　前柯發言人林昆鋒：郭粉流向蔡英文

西濱鳳鼻隧道纜線脫落！修復前僅開放單線通車　限高4公尺

卡位愛情產業鏈第一排？總價不到600萬　連香港人都敗了

Lisa甜美、Jennie女人味　秋冬「捲髮」點名率最高女星範本推薦

國際熱門新聞

妹子一秒神停車！反遭網轟「三寶..

勇哥闖肯亞喝酒交友　隔天脫褲才..

試車離合器爆炸！黑手遭金屬片割..

殘忍畫面曝！男拿鐵條打死4街友

哈吉貝一路向西　日本3天連假泡..

辣妹激戰完想回家　狗肺哥出拳打..

第2名吹哨人　美國情報部門約談

2歲童拒吃熱狗當早餐　被親媽痛..

《小丑》上映3天「觀眾看到發毛..

他用iPhone 3年「變成G..

茫哥夜遊公園　跌進100度溫泉..

世界首見「鑽中之鑽」　0.62..

嬰腿在動　醫懶改證明丟冰櫃等死

CNN揭「川普答應習近平」香港..

更多熱門

相關新聞

微軟：伊朗駭客想干預美總統大選

微軟4日發布消息表示，發現伊朗駭客組織試圖干預2020美國總統候選人的電子郵件帳戶，共有4個帳戶被盜，所幸都不是成功入侵競選團隊成員，或是前任、現任官員的帳戶，目前已著手打擊該組織，但拒絕透露被入侵的是哪一方競選團隊。路透社則指明是川普競選團隊，被川普團隊否認。

伊朗駭客進行大規模網路攻擊　微軟：目標與總統競選團隊有關

世足資格賽伊朗主場開放女性入場

美軍中東指揮中心秘密遷回本土

沙國王儲：不阻止伊朗油價會狂飆

關鍵字：

伊朗喪屍裘莉

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

他真的拿到「連千毅發財金」　看到金額傻眼

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

吃火鍋撈出「護墊」女客求償3千萬　結局出爐

即／韓國瑜「確定請假」　議員爆料了

哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉　連假天氣出爐

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

愛犬四肢僵直　她哭喊下秒看傻眼

國慶連假「北中南東」天氣出爐

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

妹子一秒神停車！反遭網轟「三寶王」

阿公開冷氣煮飯！1hrs後倒地暈死…

「隱性渣男」摩羯上榜2次！唐綺陽列「2019下半出軌星座」

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超毛

更多

最夯影音

更多

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面