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鴻海、台積電領漲　台股開盤上漲38點飛越10900點

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▲台股大漲，股市配圖。（圖／記者林敬旻攝）

▲ 台股。（圖／記者林敬旻攝）

記者李瑞瑾／台北報導

新iPhone 銷售情況優於預期，蘋果甚至下訂增產800萬支iPhone，帶動上週五（4日）美股四大指數收盤漲逾1%。台股今（7）日開盤上漲38點、以10,932點開出。截至上午9點11分，指數上漲42點、來到10936點。

電子三雄中，股王大立光（3008）開盤4505元、上漲0.33%，但隨後轉為下跌；台積電（2330）上漲0.9%、以279元開出；鴻海（2317）開73.4元、漲幅0.96%。

請繼續往下閱讀...

早盤蘋概股表現，截至上午9點11分，超眾（6230）上漲5.31%，原相（3227）上漲4.41%，茂林-KY（4935）、國巨（2327）、奇鋐（3017）、可成（2474）都漲逾3%。

上周五（4日）美國公布9月非農就業數據，雖數字稍遜於預期，但失業率創下半世紀新低；此外，蘋果新機銷售強勁，甚至下訂增產，兩大消息激勵美股四大指數全都漲逾1%。

美股4日收盤表現，道瓊上漲372.68點，或1.42%，收26573.72點；那斯達克指數上漲110.21點，或1.4%，收7982.47點；標普500指數上漲41.38點，或1.42%，收2952.01點；費城半導體指數上漲28.63點，或1.85%，收1574.39點。

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