江啟臣赴紐約隔空視訊韓國瑜　籲僑胞1月11返台投票守護中華民國

▲江啟臣赴美與韓國瑜視訊連線。（合成圖／翻攝江啟臣臉書、記者賴君欣攝）



記者蔡文鈴／台北報導

外傳國民黨立委江啓臣將擔任黨內總統參選人韓國瑜的副手成「韓江配」。近日，江啟臣赴美與僑胞會晤，並與韓國瑜隔空視訊，讓現場支持者相當高興，不斷大喊「凍蒜」。

江啟臣出席在紐約舉辦的選情座談會，在台灣時間6日晚間11點與韓國瑜連線，同步在臉書直播，現場支持者看隔著螢幕看見韓國瑜，手舉國旗熱情的揮舞，大喊「總統好」、「凍蒜」，氣氛相當的高昂。

韓國瑜也向現場僑胞打招呼，對於大家的支持非常感動，祝福大家身體健康，並呼籲明年1月11大家要踴躍回台投票，守護中華民國 ，所有僑胞可以全力支持國民黨提名的立委。

外傳江啟臣與韓國瑜搭配，有望成為副手人選的大黑馬。對此，韓國瑜競選辦公室表示，關於副手的人選，必定會是符合民意與社會期待人選，確定後再正式向外界說明公佈。江啟臣也未對此作出相關回應。

江啟臣畢業於國立政治大學外交學系，並擁有美國匹茲堡大學公共暨國際事務學院國際事務碩士、美國南卡羅萊納大學國際關係博士等亮眼學歷，是國民黨近年來中，少數對於美國政情變化熟悉的政治人物。

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