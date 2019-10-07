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甩開性醜聞！諾貝爾文學獎10日宣布2得主　村上春樹、殘雪都在熱門榜

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▲▼日本作家村上春樹（Haruki Murakami）。（圖／路透）

▲日本作家村上春樹是否能獲獎受到矚目。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

諾貝爾獎項本周7日開始將陸續揭曉，今日率先出爐生醫獎，至於受到外界矚目的文學獎、和平獎則於10、11日公布。值得注意的是，瑞典學院今年會同時公開2名文學獎得主，根據英國博彩公司NicerOdds預測榜，日本小說家村上春樹、中國女作家殘雪都在榜上。

《衛報》報導，瑞典學院去年受到性醜聞以及不當財務行為影響，停頒2018年文學獎得主。因此，10日將一次公布去年與今年的文學獎得主，獎金為900萬瑞典克朗（約台幣2826萬元）。

俄羅斯小說家烏利茨卡婭（Lyudmila Ulitskaya）、瓜地洛普小說家孔戴（Maryse Condé）、《使女的故事》加拿大女作家瑪格麗特愛特伍（Margaret Atwood），都被認為有望角逐今年的諾貝爾文學獎。其他被看好的競爭者，還有匈牙利小說家拉斯洛克拉斯諾維奇（László Krasznahorkai）、波蘭作家朵卡萩（Olga Tokarczuk），以及屢次出現的日本小說家村上春樹（Haruki Murakami）、肯亞作家提昂戈（Ngugi wa Thiong’o）。

▲▼ 位在斯德哥爾摩的瑞典學院總部。（圖／路透社）

▲位在斯德哥爾摩的瑞典學院總部。（圖／路透）

《共同社》報導，NicerOdds截至4日的預測榜上，則出現村上春樹、旅居德國的日本小說家多和田葉子的名字，前者以相同賠率位居第3名，後者則排在第16，外界關注是否會出現第3位日本人獲得文學獎。排在第1的，則是加拿大女詩人安妮卡森（Anne Carson）。

NicerOdds預測可見，卡森賠率為1賠5，孔戴則以1比6排在後面，接下來是村上春樹與中國女作家殘雪、烏利茨卡婭、提昂戈，賠率是1比9，而多和田葉子賠率為1比21。不過，賠率熱度與是否真的會獲獎，沒有絕對關係。

村上春樹連續入圍諾貝爾文學獎多年，「陪跑」多次都未能獲獎，去年他同樣也入圍「新學院獎」，但他寫信要求將他除名。他透過電郵表示，很榮幸能入圍，可是想要專心寫作，遠離媒體焦點。

文學獎評審委員會主席奧爾森（Anders Olsson）說明，今年的選擇標準出現變化，考量到先前2名得獎者英國籍日本小說家石黑一雄（Kazuo Ishiguro）、美國創作歌手巴布狄倫（Bob Dylan）都以英文創作，以及114名得主中只有14名女性，評審團有必要拓展視野。

▲▼瑞典學院（Swedish Academy）院士奧爾森（Anders Olsson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲奧爾森指出評審團必須拓展視野。（圖／達志影像／美聯社）

奧爾森表示，以前對於文學的觀點，會擺在以歐洲為中心、男性導向，如今則要放眼全世界，「現在我們擁有這麼多優秀女作家，我們希望這個獎以及獎項的過程都能加深，範圍能更廣。」

《經濟學人》文化記者、「曼布克國際獎」（International Booker prize）行政官員羅喬（Fiammetta Rocco）提到，如果有兩名獲獎者，其中1名必須是女性，這些人可能來自不同地區。

為了填補2018年諾貝爾文學獎的空白，瑞典裔希臘記者、作家帕斯卡里杜（Alexandra Pascalidou）去年協助創立「新學院獎」，由孔戴獲獎，她這次很期待能看到女性得獎，「自從獎項1901年成立，只有14名女性獲得。」她認為，瑞典學院損失慘重，要重新贏得信任與尊重，還需要時間。

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