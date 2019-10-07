美股道瓊漲372點 　台指期開盤上揚30點

▲美股道瓊上漲372.68點。回頭看台指期今（7）日開盤上漲30點，來到10,907點。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

雖然美國近期製造業和新增非農就業的數據表現皆遜於預期，不過失業率卻創下新低。美股道瓊上漲 372.68 點。回頭看台指期今（7）日開盤上漲30點，來到10,907點。

4日美股四大指數皆上揚，標普 500 指數上漲 41.38 點，或 1.42％，收 2952.01 點。那斯達克指數上漲 110.21 點，或 1.40％，收 7982.47 點。美股道瓊上漲 372.68 點，或 1.42％，收 26573.72 點。費城半導體指數上漲 28.63 點，或 1.85％，收 1574.39 點。

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周五發佈的就業報告將能減緩對經濟衰退的憂慮，失業率創下新低，美國 9 月新增非農就業報 13.6 萬人，雖低於預期的14.5萬人，但高於前值13萬人，經濟衰退程度似乎沒有想像中大。

Globalt資深投資組合經理馬丁（Tom Martin）表示，看好未來股市的發展，雖然市場投資人持續賣出股票和買進債券，但若想要有較豐富收益的投資還是必須投資股票。

截至今早8：47，台指期上漲36點，來到10,913 點。

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