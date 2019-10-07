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6千人隨清海無上師重啟火焰山道場　驚爆信徒遭堆高機重壓慘死路邊

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▲清海無上師的信徒，在新購的園區內整地時，因堆高機翻覆壓到旁邊共修的男子，導致男子當場死亡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲清海無上師的信徒，在新購的園區內整地時，因堆高機翻覆壓到一同整地的男子，導致男子當場死亡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

宗教界知名人士「清海無上師」，在消聲匿跡近20年後，外傳她斥資20億，買下在苗栗縣苑裡鎮火炎山溫泉遊樂區，準備打造一個新的道場；但在日前卻傳出一起意外，1 名信徒在駕駛堆高機準備整地時，因下坡失控，導致堆高機翻覆不慎壓住另1名信徒的頭部，當場慘死路邊，警方訊後依過失致死罪嫌移送苗栗地檢署。

苗栗縣消防局表示，救護人員抵達現場時，發現1名賴姓男子被壓在堆高機下方，頭部卡在翻覆的堆高機下方，已經沒了呼吸心跳；據目擊者表示，當時是由1名林姓男子駕駛堆高機，前方載著賴男和另1名信徒，行經1處下坡時，堆高機失控打滑，先把前面2人甩了出去，然後翻覆的車身再重重的壓住賴男的頭部，當場失去意識，等到救護人員到時，已經回天乏術。

目擊者還說，當時賴男好像還有短暫哀號聲，但是現場參與的信徒禁止攜帶手機，只有工作人員可以使用，而當下工作人員卻是先打給上師通報，然後才報警求援，錯失了搶救的第一時間。

▲▼清海無上師斥資20億打造的新道場，內部正在整地建設，門口卻還是戒備森嚴。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼清海無上師斥資20億打造的新道場，內部正在整地建設，門口卻還是戒備森嚴。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼清海無上師斥資20億打造的新道場，內部正在整地建設，門口卻還是戒備森嚴。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據了解，清海無上師本名張蘭君（68歲）為越南僑民，1985年創立結合基督教、佛教、猶太教的新興宗教「觀音法門」，以倡導護生環保為宗旨，手邊更經營全球最大全素食連鎖餐廳，外傳信眾高達百萬人，近年來因名氣大增，導致爭議性不斷。

1名跟隨她多年的信眾表示，20多年前原來道場是設立在苗栗縣西湖鄉，因為捲入吸金疑雲和道場內違建物，因而遭到苗栗縣政府強制拆除，沉寂多年後，斥資20億，才準備在苗栗火炎山遊樂區重新打造新的道場，怎料就發生這件憾事。全案經警方偵辦後，將林男依過失致死罪嫌送辦。

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