20歲工人連交兩任「3天性侵兩次」　小女友仍幫求情換緩刑

記者黃翊婷／綜合報導

高雄20歲的張姓工人分別在2018年4月和12月間與A女、B女交往，他明知兩位女友當時都是未滿14歲的未成年人，仍與她們發生性行為或是撫摸胸部、下體猥褻。高雄地院合議庭考量到張男已與少女們的家屬達成和解，因此依強制猥褻、強制性交罪判處2年有期徒刑，同時宣告緩刑5年，全案仍可上訴。

▲A女和B女在和張男交往期間，都曾遭到猥褻。（示意圖／123RF，與本文當事人無關，下同）

判決書中提到，張男2018年4月間先是和A女交往，同年同月4日兩人相約一起去吃晚餐，飯後他邀請女友前往住處玩，再趁機隔著衣物撫摸胸部，雖然在脫衣服時女方有出言表示反對，但他仍執意繼續，強行脫去衣褲撫摸胸部和下體，直到再次受到反對才罷手。

而在事發3天事後，張男再次於晚餐後邀請A女到家裡玩，並以同樣手法猥褻得逞；後來A女覺得受辱，向學校同學訴苦，這才揭穿整起事件，並由校方通報警方處理。

▲B女雖然表明自己不願意，仍被張男半強迫地發生性關係。

然而，張男並沒有就此收手，2018年12月他改與B女交往，並在同年同月14日於住家發生性關係，過程中不顧對方反對硬上得逞；2天後他又趁著留宿的機會，對女友舌吻、強制發生性關係，後來因為女方遲遲未返家，父親起疑追問，才讓這件事曝光。

由於張男犯後深切反思自省，也與A、B兩女的家屬達成和解並獲得原諒，高雄地院合議庭認為，張男當時與受害少女為男女朋友關係，實施強制手段行為的強度也不高，考量到他犯案時才20歲，沒有任何前科紀錄，加上受害少女求情表明願意給予機會，因此依強制猥褻、強制性交罪判他2年有期徒刑，緩刑5年，緩刑期間須付保護管束，另外還得提供240小時的義務勞務，全案仍可上訴。

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