高屏地區進入紅豆栽培期　降雨濕度高注意苗期病害防治

▲紅豆苗期受白絹病或立枯病菌感染發生幼苗猝倒情形。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

秋意漸涼，高屏地區國產紅豆邁入播種期，惟近日降雨導致土壤濕度較高，紅豆苗株受病害危害風險增加，高雄區農業改良埸籲請栽種紅豆的農友注意苗期病害發生，即時防治，以遏止病害蔓延，減少損失。

高雄場戴順發場長表示，依據過去田間調查結果，紅豆苗期好發病害主要為真菌性的白絹病與立枯病，常於紅豆播種後一個月內發生，屬於土壤傳播性之病害。這些病害主要危害植株莖基部及根部，於高溫多濕環境下發病嚴重，由於黏土、土壤含水率高、排水欠佳、易浸水的土壤皆利於此病害發生。

而受害植株初期呈現褐色或黑褐色病斑，並造成莖基部縊縮、壞疽與根腐等病徵，常導致幼苗枯萎死亡，若未即時防治，易快速蔓延而造成未來產量的損失。

高屏地區最適宜紅豆播種時間為每年的9月下旬至10月上旬間，但因近日降雨而造成土壤濕度偏高，建議尚未播種的農友待土壤較乾時再行播種，避免產生苗期病害問題，影響收益。

農友如在防治上仍有疑問，可連絡該場病蟲害診斷服務專線（08-7389060）或植保研究室同仁(http://www.kdais.gov.tw/view.php?catid=3760)。

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