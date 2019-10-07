港府欲再推《禁蒙面規例》　議員加碼：刪除建制派被曝個資





▲香港示威者週日（6日）上街遊行抗議《禁蒙面法》。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

香港《禁蒙面法》5日實施以來，因其針對警員執法權限模糊，有任警員隨意執法之嫌，引起示威民眾極度反彈，警民衝突張度仍居高不下。港府週日（6日）晚間發表聲明，直指示威民眾「蒙面的暴徒」，並強力譴責縱火、向警員投擲汽油彈等行為，強調危險態勢已證明香港需要引用此前40年未曾啟動的《緊急法》。

港府聲明中批評道，連日的暴力行為另社會陷入恐慌和混亂，影響多項公共服務，許多商家因擔心受破壞而暫停營業，市民也因擔心自身安全而不敢外出。聲明中稱示威者為「暴徒」，指出暴徒一度讓港鐵陷入全面停頓，影響市民生活及交通。

▲遊街示威再度演變成警民衝突。（圖／路透）

《星島網》報導，香港社會目前處在「廣泛和即時的危險」當中，足以證明港府有必要引用《緊急情況規定條例》訂立《禁止蒙面規例》。另外，立法會議員、新民黨主席葉劉淑儀表示，《禁蒙面法》賦予警員的額外權力仍合乎比例，加上當局已經預期短期內衝突會再升級，相信頒布此法有助於警方執法。

葉劉淑儀稱，港英政府曾於1970年代引用《緊急法》處理能源危機，說明動用該條例不一定會限制或打壓人權自由。如今《禁蒙面法》已經立下引用《緊急法》的先例，她企圖更進一步引用《緊急法》以遏止「暴徒」。





▲港警向示威者發射催淚彈。（圖／路透）

由於日前包括43名建制派立法會議員在內，多人的住址被曝光到網路上，葉劉淑儀表示，此舉讓他們擔心人身安全，隱私嚴重遭受侵犯，因此建議政府再度援引《緊急法》，立法要求媒體或網站刪除相關資料。

行會成員、資深律師湯家驊指出，葉劉淑儀的建議可行與否仍有待討論，但透過《緊急法》訂定的規例，都必須符合《基本法》和《人權法案條例》；立法會議員郭榮鏗則痛批葉劉淑儀的建議過於「瘋狂」，不可行之外又嚴重侵犯人權，一旦通過實行將會引發香港更多民眾上街抗議。

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