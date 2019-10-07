連千毅入監生活愜意　遭爆「爽看電視配滷味」！矯正署說明了

▲連千毅深涉直播主之亂，遭警方逮捕聲押獲准。（圖／地方中心攝）

記者莊智勝／高雄報導

在高雄掀起「直播主之亂」的網紅連千毅日前遭高雄看守所收押，但卻連千毅在監生活似乎過得相當愜意，遭媒體爆料爽吃滷味、還自掏3200元購買掌上型電視打發時間。消息曝光後，高雄檢方放話要追查、依法究責；對此，法務部矯正署經調查後表示，看守所方並非是獨厚連千毅，一切均是依照規定辦理，並無不法。

自封「亞洲直播天王」的連千毅與另名寵物店直播主「大仁哥」發生糾紛，進而在高雄上演「直播主之亂」，讓治安亮起紅燈。檢警深入調查後，日前將連千毅逮捕歸案，並依涉嫌組織犯罪、恐嚇等罪嫌聲請羈押禁見獲准，至今仍被收押在高雄看守所。

過去就曾出入監所的連千毅對於獄中生活似乎相當適應，還接連被媒體爆出在押期間爽吃滷味，甚至自掏3200元購買掌上型電視機觀看。消息曝光後引發高雄地檢署高度重視，襄閱主任檢察官曾靖雅表示「將請承辦檢察官查一下」；檢方也表示，若真有其事恐怕涉及圖利、瀆職等問題，將會依法究責。

對此，矯正署也回應證實媒體報導不假，但連千毅所吃的滷味是看守所提供給收容人的餐食，每個人都有，並非是獨厚連千毅一人；至於掌上型電視的部分，矯正署則說，依規定對於羈押的被告，基於保障被告人權、及無罪推定原則，除非羈押票上有特別註明，否則並不會限制被告看電視、聽廣播，該部掌上電視是連千毅透過合法管道申請、自費購得，一切均依規定辦理。

►「時間對我們來說完全沒用！」

▼連千毅遭爆在看守所內看電視、配滷味；矯正署澄清，一切均是依規定辦理。（圖／翻攝自連千毅臉書）

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