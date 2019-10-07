《禁蒙面法》後應變措施！　港教育局：彈性處理學生遲到、缺席事宜

▲教育局宣布，明日校方應彈性處理學生遲到及缺席問題。（圖／翻攝香港電台，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

港府引用緊急法通過的《禁蒙面法》5日已開始實施，由於明（8）日該法上路後的第一天上學日，中學校長會主席鄧振強今（7）早透露，教育局要求全港中學明早11時上報戴口罩學生的人數，引發爭議。隨後，教育局又宣布，明日校方應彈性處理學生因交通問題而遲到或缺席的事宜。

綜合港媒報導，近日通過的《禁止蒙面規例》造成連日的激烈示威行動，部分示威者破壞港鐵站、店面，全港交通癱瘓。因此，教育局今日下午表示，明早各區交通可能受到影響，提醒學生及家長出門前要注意交通消息及相關宣布，並且建議學校按校本機制採取應變措施。

此外，教育局呼籲，希望學校能作適當的安排、妥善照顧已返校的學生、與家長保持溝通，並在放學時間讓學生在安全情況下回家。教育局強調，學生放學後盡快返回家中，切勿在街上逗留或前往可能有危險的地方，更不能參與違法活動。

▲香港教育局呼籲，學生明天放學後，應趕快回家。

不過，在這之前，教育局要求全港中學明早11時上報戴口罩學生的人數，並且需要匯報有無學生喊口號、唱歌及靜坐或參與築人鏈的狀況，引起不滿聲浪。中學校長會主席鄧振強表示，教育局事前沒有舉行諮詢會，給予校方的資料又有限，因此情況緊急又不理想。

鄧振強提到，要等到明日復課之後，才能更詳細地向學生解釋疑慮，但學校只需要提供一個大約的數字。他強調，並不會提交學生的名字，政府也不會向學校核實，而教育局也沒有施壓。

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