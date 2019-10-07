郭台銘力拱黃健庭選台北市長　柯文哲：有機會先跟他聊天認識

▲柯文哲出席松山慈祐宮-天上聖母重陽飛昇1032年三獻大典。（圖／記者徐斌慎攝，下同）

記者楊亞璇／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘6日力拱前台東縣長黃健庭的演講，參選台北市長，引起熱議。台北市長7日參拜松山慈祐宮時受訪指出，有機會先跟黃建庭聊聊天，認識這個人，「故事就只有這樣而已，後面一大堆就延伸太多了」。

柯文哲表示，如果郭董要選總統，黃健庭是他的副總統人選，事實上，郭董在私下聊天有講過，說他是一個優秀的行政人才，而後來他查過記錄，黃健庭以前在當台東縣長表現不錯，故事就是這樣，OK？「我有跟郭董講，如果有機會，我先跟他聊聊天，認識這個人」。

被問到有意延攬他嗎？柯文哲強調，故事就只有這樣而已，後面一大堆就延伸太多了，事實真相就只有這樣，「我就跟郭董講說有機會就去拜訪他，跟他聊聊，就這樣」。至於他2022年可能會跟台北市議員黃珊珊競爭，柯文哲回應，2022離現在還有3年，大家想太多。

由於郭台銘認為黃健庭非常夠格選台北市長，對於黃健庭夠不夠格的提問，柯文哲直言，「這個怎麼是我們決定，是台北市民決定的」，不過還有三年，不急，「世間的很多事情，我們這個國家，台灣就是這樣搞砸的」，他每次講說2018還沒選連任，每個都在講2020總統大選要選誰，然後做一大堆。

至於郭董太心急了嗎？柯文哲認為，整個台灣社會氛圍就是這樣，他強調認真的過每一天，這樣就好了，把眼前的事情做好就好了，想那麼多幹什麼。

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

