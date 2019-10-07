看板女兵退伍爆料：遭逼提供自拍照性騷擾　已婚少將慘記過調職

記者黃翊婷／綜合報導

曾被選為宣傳軍中生活看板女兵的小欣（化名），因為外型亮眼，長期受到已婚少將性騷擾，不僅要求陪伴夜跑，還傳送LINE訊息希望她拍攝「沒有穿衣服」的不雅照片，向上級反應也沒有結果，這才氣得報請退伍，並在離開後於臉書PO文揭露過去遭到性騷擾的過程。對於這項指控，國防部以及空軍司令部皆已證實確有此事，雖然小欣並未提出性騷擾申訴，但還是將涉案少將記過調職。

▲一名已婚空軍少將被指控對女兵性騷擾。（圖／記者呂佳賢攝）

長相清秀的小欣曾被選為部隊生活宣傳的看板女兵，並在軍媒上公開亮相，但她上月在臉書PO文爆料，自己因為不堪長期受到性騷擾而退伍，而伸出鹹豬手的是一名已婚少將，對方不僅會特別指名要她陪同跑步訓練，還曾經提出一起夜跑的邀請，如果不去，對方就會生氣，部隊因此被鬧得雞犬不寧。

小欣無奈地說，少將會趁著熱身或是跑步時做出一些碰觸行為，雖然表現得像是在開玩笑，卻是故意觸摸腰、腹等較為私密的部位，讓她覺得很不舒服，後來甚至會用LINE追蹤她的動態，要求錄影唱歌或者索討自拍照，還曾說出「沒有穿衣服的最好」等話。

▲小欣最後受不了騷擾，憤而選擇退伍。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

由於種種緊迫盯人式的騷擾帶來極大壓力，小欣試圖向上級反應，反而遭到同袍質疑，這才心寒決定報請退伍，並在離開的當天於臉書PO文揭露整起事件，現在她只希望自己能堅強起來，好好面對新生活的每一天。

對於小欣的指控，國防部以及空軍司令部皆向媒體證實確有此事，雖然女方並未提出性騷擾申訴，但一接獲消息，軍方隨即展開調查，涉案的少將則辯稱只是在開玩笑，不過，經過查證後確認該名少將有失官箴，目前已將他記過調職，後續也會加強軍中的法紀教育，以免類似的事件再次發生。

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