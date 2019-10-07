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人妻車後座大戰軍校生！　老公突現車窗外…他光溜溜辯：沒有碰對方

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▲莊姓男子首次和外籍女網友見面就路邊車震，結果事後衰被告性侵。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

▲軍校生和在學人妻車震被活逮。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者張靖榕／綜合報導

就讀空軍航空技術學院的蘇姓男子為了安慰林姓人妻，而和對方越走越近，最後竟然在台南一間加油站內和對方車震。兩人下半身全裸被林女老公逮個正著，蘇男為了脫罪還辯稱只是各自自慰，沒有碰對方；台南地院一審法官最後考量社會、經濟條件，判處蘇男應賠償陳男28萬元，全案可上訴。

判決書指出，2018年6月30日上午，蘇男與林女將一輛自小客車停在加油站內，接著在後座打得火熱，沒想到車震到一半林女老公竟出現在車窗外，而且非常火。

蘇男在庭上辯稱，兩人只是各自脫下褲子自慰，並沒有碰到對方。蘇男解釋，林女3個月前眼眶泛紅出現在他家門口，淚訴丈夫對她家暴4次，其中2次還發生在懷孕期間，當下蘇男打電話給軍校老師，雖然對方建議林女回家，於心不忍的他還是讓林女在家裡過夜，並事先告知老師。

蘇男指出，林女隔天回到學校後，整班同學都知道林女老公對她家暴，但出於驗傷必須通知校方才能找社會局，她決定作罷。蘇男表示，之後兩人就越走越近，到事發當時雙方認識還未滿周年。

林女老公質疑蘇男的辯詞，認為孤男寡女在車後座下半身全裸，根本違背常理，而且蘇男還是就讀空軍學院的現役軍人，「理應公正不阿、維護榮譽，以為民眾之表率，竟不思自持其身，恣意侵害原告之配偶權」，對他身心帶來極大衝擊和痛哭，於是要求蘇男賠償100萬元。

法官認為蘇男辯詞只是在陳述事發背景，並無法免除侵權行為的事實和責任，在考量蘇男經濟條件處於劣勢後，僅判賠28萬元。

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