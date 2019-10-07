氣看病等太久還要排隊！醉男甩診所女員工巴掌　再徒手推警

記者黃翊婷／綜合報導

台中李姓男子今年2月14日酒後前往某診所就診，卻因為排隊問題，出手甩了施姓櫃台人員一巴掌，導致施女腦震盪，還一度與到場警員發生推擠、拉扯；雖然他事後辯稱自己什麼都不記得了，但還是被台中地院法官依傷害他人身體、對公務員依法執行職務時施強暴兩罪，判處拘役60日，得易科罰金6萬元。

▲李男不爽要按照順序排隊，加上等候時間太久，氣得對櫃台人員呼巴掌。（示意圖／123RF，與本文當事人無關）

台中地檢署檢察官在起訴書中提到，李男當天是在酒後前往診所，因為不滿等候太久，於是上前質問施姓櫃台人員，對方表示會依據號碼牌順序辦理，他一聽心生不滿，當場出手甩了櫃台人員一巴掌，力道之大甚至造成腦震盪等傷害。

施女嚇了一跳急忙報警，但余姓警員一到場，原本坐在現場等候的李男突然站起來開始逼近，還徒手推擠、拉扯警員，最後被依妨害公務當場逮捕，且經過酒測檢驗，測得他的吐氣所含酒精濃度為每公升1.23毫克，明顯已經超標。

▲台灣醫療暴力事件層出不窮。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

李男接受警方質詢時辯稱，當天自己的確有動手打人，但因為喝得太醉，根本不記得過程，「我真的什麼事都不知道。」檢方依據證人供詞、警方密錄器影像、酒測紀錄表以及醫院診斷證明等證據，依法起訴李男。

台中地院法官認為，李男先前曾有違反家庭暴力防治法、傷害等前科，卻不知悔改，僅僅因為不耐等待候診時間，就隨意出手傷害他人，還對警員逼近、拉扯，顯然是藐視公權力威信及執行，加上他至今仍未與施女達成和解，犯後態度難認良好，最後依傷害他人身體罪判處拘役20日，另依對公務員依法執行職務時施強暴罪判處拘役50日，合併應執行刑期為60日，得易科罰金6萬元。

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