川普推特連嗆「1％拜登」肯定有鬼：假新聞別再為事實找藉口

▲川普發推攻擊政敵拜登。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

醜聞案纏身的川普週日(6日)再度發推砲轟民主黨對手拜登(Joe Biden)一家,認為美國自由派媒體的報導都是在護航拜登。他還為這位76歲的政壇老手取了「1%拜登」的新綽號,戲謔地稱對方根本過不了初選門檻,就算過了,他也很樂意和「1%拜登」對擂,反正一定會贏。

川普在連續的推文當中,首先指控拜登一家絕對有鬼,「就是這麼簡單!那些假新聞得停止為無可辯駁的事實找藉口了。」川普先用舊綽號開打「瞌睡喬」,「他說他從來沒有和烏克蘭的公司通過話,結果他和兒子杭特(Hunter Biden),還有公司老闆一起打高爾夫球的照片就曝光了…。」

▲民主黨總統參選人、美國前副總統拜登在黨內初選支持度不見起色。(圖/路透)

川普接著揶揄拜登的低迷選情,認為「1%拜登」根本沒機會出線,「瞌睡喬連門檻都過不了,而且有鑑於他和他家人的錢很可能是『勒索』得來的,他應該要退出。我不想要他來處理美中事務。」

此前川普指控拜登在歐巴馬政府時期,利用副總統職位施壓烏克蘭,要求一名檢察官放棄調查他兒子在當地天然氣公司涉入的不法情事,而川普「施壓」烏克蘭現任總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)調查拜登一事,反而回火傷及自己,讓他在「通俄門」之後又陷入「通烏門」,甚至面臨彈劾處境。

