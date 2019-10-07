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川普推特連嗆「1％拜登」肯定有鬼：假新聞別再為事實找藉口

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲川普發推攻擊政敵拜登。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

醜聞案纏身的川普週日（6日）再度發推砲轟民主黨對手拜登（Joe Biden）一家，認為美國自由派媒體的報導都是在護航拜登。他還為這位76歲的政壇老手取了「1％拜登」的新綽號，戲謔地稱對方根本過不了初選門檻，就算過了，他也很樂意和「1％拜登」對擂，反正一定會贏。

川普在連續的推文當中，首先指控拜登一家絕對有鬼，「就是這麼簡單！那些假新聞得停止為無可辯駁的事實找藉口了。」川普先用舊綽號開打「瞌睡喬」，「他說他從來沒有和烏克蘭的公司通過話，結果他和兒子杭特（Hunter Biden），還有公司老闆一起打高爾夫球的照片就曝光了…。」

▲▼民主黨總統參選人、前美國副總統拜登。（圖／路透）

▲民主黨總統參選人、美國前副總統拜登在黨內初選支持度不見起色。（圖／路透）

川普接著揶揄拜登的低迷選情，認為「1％拜登」根本沒機會出線，「瞌睡喬連門檻都過不了，而且有鑑於他和他家人的錢很可能是『勒索』得來的，他應該要退出。我不想要他來處理美中事務。」

此前川普指控拜登在歐巴馬政府時期，利用副總統職位施壓烏克蘭，要求一名檢察官放棄調查他兒子在當地天然氣公司涉入的不法情事，而川普「施壓」烏克蘭現任總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）調查拜登一事，反而回火傷及自己，讓他在「通俄門」之後又陷入「通烏門」，甚至面臨彈劾處境。

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