每月休假不能超過12小時！看護想過新年…雇主鎖門：妳欠扁啊　6樓爬下摔重傷

▲當事人曾多次跟姐姐說想換雇主，但被勸忍耐。（圖／達志／示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

一名印尼籍看護來台工作，受雇照顧一名劉姓男子的母親，未料她被劉男限制「每個月只能休一次假」；她因正值印尼新年想放假遭拒，被反鎖在屋內，她想從6樓陽台爬下去，卻墜落地面重創頭部，只有片段記憶。新竹地檢署偵結，將劉依強制等罪嫌起訴。

《自由時報》報導，劉男（46歲）規定看護若要休假，得事先一個月告知，每月只能休假一次且不能超過12小時，雙方常因此起爭執，她多次透過手機和也在台灣工作的姐姐訴苦。

今年6月8日剛好是印尼新年，看護要求休假。但劉男認為看護沒先報備，不讓她出門，看到她拿手機錄影，竟當場動粗還鎖上大門，過程中還嗆「不准妳放假」、「妳欠扁啊」。

看護心生恐懼，想從6樓陽台爬下逃走，不慎墜落一樓重創頭部，雖急救後撿回一命，但因腦部有血塊，如今不良於行也不能工作，只有片段的記憶。

同樣離鄉背井的看護姐姐說，妹妹曾被劉男用椅子打腿，甚至煮飯不合對方的意思，就被揍到嘴唇流血。她表示，勸多次說過想換雇主的妹妹忍耐。

劉男對檢警表示，當時看到看護爬到窗外，要伸手去抓她卻被推開，看她慢慢往下以為安全，之後就聽到「碰」一聲，就在一樓看到看護。檢方依強制、非法剝奪他人行動自由罪嫌對劉提起公訴。

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