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國旅卡放寬限制！明年起珠寶銀樓也可刷　納入自行運用額度

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記者黃翊婷／綜合報導

國民旅遊卡將自2020年1月1日起放寬消費限制，不僅平日可用，先前未列入的珠寶銀樓業也將解禁，行政院人事行政總處預計近日就會發函告知各地的政府機關。不過，這項消息一傳開，反而引起旅遊業者和立委反彈，酸諷這張卡已經偏離最初的用意，乾脆改名叫「消費卡」算了。

依據現行的國旅卡使用規定，公務員只有在休假時才能使用，如果平日要用就得請半天假，雖然最高可請領的額度達到1萬6000元，卻不能用於珠寶銀樓業。行政院長蘇貞昌指示對此進行檢討，人事行政總處副人事長蘇俊榮證實，將自2020年1月1日起放寬使用限制，不僅平日下班時間可以使用，連珠寶銀樓業也將解禁。

聘金、結婚、提親。（圖／資料照）

▲國旅卡放寬開放珠寶銀樓業加入。（示意圖／ETtoday資料照）

但這項新規定尚未實施，消息一傳開隨即引發觀光業者和立委反彈，認為國旅卡一改再改，早已失去最初的用意，也不會帶動觀光業的業績，乾脆改名叫「消費卡」算了。

對於外界的反彈聲浪，人事行政總處6日發表聲明強調，國旅卡新制納入珠寶銀樓業，並不會影響觀光旅遊業，也不會對特約商店產生排擠效應，由於國旅卡目前有專屬旅遊業者的觀光旅遊額度，還有各行業均可加入的自行運用額度，金額每年各以8000元為上限，這也是做為公務人員未休假加班費的替代措施。

▲▼寒假、西門町、學生、人潮、逛街。（圖／記者屠惠剛攝）

▲部分反對人士認為，拿國旅卡刺激消費只是治標不治本。（示意圖／記者屠惠剛攝）

人事行政總處表示，這次會開放珠寶業是因為珠寶同業公會多次陳情，考量到8000元以內的珠寶飾品也是消費選項，為了讓公務員有更大的使用彈性，目前已經和珠寶同業公會簽署連署書及自律公約，開放後將嚴格監督會員行為，況且珠寶業是納入自行運用額度，與規定一定要用於國旅觀光住宿的部分不同，所以不會影響到觀光旅遊業。

人事行政總處解釋，為了讓各行業都可以成為國旅卡的消費範疇，創造更大效益，希望外界不要過度進行負面解讀；另外，人事行政總處也提醒，國旅卡制度須在特約商店刷卡消費才能申請補助，非特約商店（例如水電瓦斯等公用事業）就無法使用。

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