　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

104死6000傷！「伊拉克反政府示威」全國進行中　失業、貪汙成導火線

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼伊拉克反政府示威。（圖／路透）

▲伊拉克1日爆發反政府示威。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

伊拉克人民不滿政府的就業、公共服務等政策，導致失業人口龐大，而當局貪汙情況卻猖獗旺盛，因而爆發反政府示威，升級成暴力衝突。示威截至週日（6日），死亡人數已經攀升到104死，超過6000人受傷。

根據《伊拉克新聞網》（Iraqi News）、印度《經濟時代》（The Economic Times）報導，包括8名維安部隊人員在內，目前死亡人數已增至104人，受傷人數約6000人，而是示威活動仍在進行中。

伊拉克少將薩德曼（Saad Maan）指出，示威進入第六天之後，示威者除了抗議遊行之外，還在51處公共設施以及8處黨部縱火。他另外補充政府頒布了一項新禁令，無論何人只要針對無辜示威者攻擊的話，將會遭到逮捕或懲處。

▲▼伊拉克反政府示威。（圖／路透）

▲死亡人數增至104死，包括8名維安部隊成員。（圖／路透）

這場全國大規模動盪，是伊拉克政府擊敗伊斯蘭國勢力後，2年來面臨的最大挑戰。這場「混亂」的爆發時間的來得湊巧，讓中東地區的緊張分為更加緊繃；數千名美國士兵駐紮在伊拉克境內，而伊拉克的鄰國伊朗正和美國處於僵持不下的局面，同時伊拉克又各自和兩國結有邦交。

這起示威於1日在首都巴格達（Baghdad）發起，南部許多民眾響應，活動範圍逐漸擴及全國。伊拉克政府派出維安部隊驅散集會，祭出宵禁和封鎖網路等禁令，5日解除禁令後，仍將示威熱點之一的解放廣場（Tahrir Square）封鎖。維安部隊被控荷槍實彈對付人民。

►伊拉克反政府示威「5天近百死」！　聯合國：暴力必須停止

►限時36小時下殺66折！「Her和她」電商平台超特價

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

ET快訊
4女亂鬥！連千毅舌功了得　安撫「小四」私密對話惹後宮網路駁火
韓國瑜「確定請假」了！議員爆料：10／14開始「落跑市政總質
哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉…連假天氣出爐　吳德榮：周日首波冷
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

104死6000傷！「伊拉克反政府示威」全國進行中　失業、貪汙成導火線

北韓嗆美「令人作嘔」　核談判破局怒下通牒：美方應終結敵意　

快訊／「通烏門」第2名吹哨人挺身爆料　律師證實：情報部門已約談

試車離合器爆炸！無辜黑手遭「金屬片割喉」噴血慘死…留孕妻家中崩潰

「月經不是奢侈品！」　德將調降衛生棉條稅至7%

外送員媽「單手抱女嬰」牽腳踏車趕去托兒所　畫面曝移民辛酸

趴車逮小王！綠帽夫掛擋風玻璃遭「飆車狂甩7km」　過度換氣昏倒

快訊／堪薩斯州槍擊9人中彈！　槍手闖酒吧掃射至少4死

仰賴中資拚經濟…「歐豬」葡萄牙經濟持續復甦　左派政黨力求國會過半　

「北韓600萬人擁手機」當賺錢工具或炫富　電話費助政府規避制裁發大財

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

亂拆玩具！爸把她送給超商阿伯 萌哥見妹妹被抱走秒爆哭：不要

蕭敬騰.林宥嘉.Lulu預錄感言超敢講　沒得獎：不能接受...得獎的話「實至名歸」！

Sandy得獎飆淚：今年真的沒靠憲哥　吳宗憲「我一輩子把獎讓妳」ＱＱ

擊敗老爸！Sandy爆哭：繼續支持年輕一代　搭檔黃子佼奪益智及實境主持人獎

PO文刷掉批韓台大生！下場慘了　爸現身苦訴：跟兒大吵架

104死6000傷！「伊拉克反政府示威」全國進行中　失業、貪汙成導火線

北韓嗆美「令人作嘔」　核談判破局怒下通牒：美方應終結敵意　

快訊／「通烏門」第2名吹哨人挺身爆料　律師證實：情報部門已約談

試車離合器爆炸！無辜黑手遭「金屬片割喉」噴血慘死…留孕妻家中崩潰

「月經不是奢侈品！」　德將調降衛生棉條稅至7%

外送員媽「單手抱女嬰」牽腳踏車趕去托兒所　畫面曝移民辛酸

趴車逮小王！綠帽夫掛擋風玻璃遭「飆車狂甩7km」　過度換氣昏倒

快訊／堪薩斯州槍擊9人中彈！　槍手闖酒吧掃射至少4死

仰賴中資拚經濟…「歐豬」葡萄牙經濟持續復甦　左派政黨力求國會過半　

「北韓600萬人擁手機」當賺錢工具或炫富　電話費助政府規避制裁發大財

王淨示範163如何穿成大長腿女神！六招「顯瘦挑高」穿搭術必學

國旅卡放寬限制！明年起珠寶銀樓也可刷　納入自行運用額度

唐綺陽運勢／天蠍被老闆盯上！雙子「萬人迷通殺」　天秤注意舊疾復發

把握週一黃金期 選對「好菌優酪乳」！女神示範「由內而外」的保養秘訣

104死6000傷！「伊拉克反政府示威」全國進行中　失業、貪汙成導火線

曾莞婷秀包包內私貨！藏男孩魂最怕顯老　擁上百支口紅愛玩混色

哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉…連假天氣出爐　吳德榮：周日首波冷空氣南下

妻離婚1個月甜喊新歡「北鼻」　夫求償百萬「證據只有截圖」慘輸

北韓嗆美「令人作嘔」　核談判破局怒下通牒：美方應終結敵意　

傳統粉粿加奶茶　一沐日新品10/8全台門市上市

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

國際熱門新聞

勇哥闖肯亞喝酒交友　隔天脫褲才..

妹子一秒神停車！反遭網轟「三寶..

試車離合器爆炸！黑手遭金屬片割..

殘忍畫面曝！男拿鐵條打死4街友

辣妹激戰完想回家　狗肺哥出拳打..

第2名吹哨人　美國情報部門約談

哈吉貝一路向西　日本3天連假泡..

他用iPhone 3年「變成G..

《小丑》上映3天「觀眾看到發毛..

茫哥夜遊公園　跌進100度溫泉..

2歲童拒吃熱狗當早餐　被親媽痛..

世界首見「鑽中之鑽」　0.62..

嬰腿在動　醫懶改證明丟冰櫃等死

女警誤殺鄰居案　關鍵證人慘死

更多熱門

相關新聞

伊拉克示威近百死　UN籲停止暴力

伊拉克反政府示威爆發至今，已釀成至少99人死亡，將近4000人受傷。聯合國呼籲當局終止「沒有意義地失去生命」，回應人民訴求。聯合國伊拉克援助團團長普拉斯查特（Jeanine Hennis-Plasschaert）指出，5天以來已經造成太多傷亡，這一切「必須停止」。據了解，伊拉克許多年輕男性不滿高失業率與政府貪汙問題，因此發起示威。

CNN揭「川普答應習近平」香港問題保持沉默

大叔追口罩男　下秒遭示威者私了

即／港警凌晨記者會：元朗開槍合法合理

《禁蒙面法》拍板　5日正式實施

關鍵字：

伊拉克示威

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

他真的拿到「連千毅發財金」　看到金額傻眼

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

吃火鍋撈出「護墊」女客求償3千萬　結局出爐

即／韓國瑜「確定請假」　議員爆料了

國慶連假「北中南東」天氣出爐

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

阿公開冷氣煮飯！1hrs後倒地暈死…

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

愛犬四肢僵直　她哭喊下秒看傻眼

勇哥闖肯亞喝酒交友　隔天脫褲才知「被偷行割禮」

妹子一秒神停車！反遭網轟「三寶王」

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

3歲兒亂跳..20歲媽「卵巢爆開」劇痛大出血

存款剩個位數！男偶像消失9年當清潔工

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超毛

更多

最夯影音

更多

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面