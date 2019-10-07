104死6000傷！「伊拉克反政府示威」全國進行中　失業、貪汙成導火線

▲伊拉克1日爆發反政府示威。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

伊拉克人民不滿政府的就業、公共服務等政策，導致失業人口龐大，而當局貪汙情況卻猖獗旺盛，因而爆發反政府示威，升級成暴力衝突。示威截至週日（6日），死亡人數已經攀升到104死，超過6000人受傷。

根據《伊拉克新聞網》（Iraqi News）、印度《經濟時代》（The Economic Times）報導，包括8名維安部隊人員在內，目前死亡人數已增至104人，受傷人數約6000人，而是示威活動仍在進行中。

伊拉克少將薩德曼（Saad Maan）指出，示威進入第六天之後，示威者除了抗議遊行之外，還在51處公共設施以及8處黨部縱火。他另外補充政府頒布了一項新禁令，無論何人只要針對無辜示威者攻擊的話，將會遭到逮捕或懲處。

▲死亡人數增至104死，包括8名維安部隊成員。（圖／路透）

這場全國大規模動盪，是伊拉克政府擊敗伊斯蘭國勢力後，2年來面臨的最大挑戰。這場「混亂」的爆發時間的來得湊巧，讓中東地區的緊張分為更加緊繃；數千名美國士兵駐紮在伊拉克境內，而伊拉克的鄰國伊朗正和美國處於僵持不下的局面，同時伊拉克又各自和兩國結有邦交。

這起示威於1日在首都巴格達（Baghdad）發起，南部許多民眾響應，活動範圍逐漸擴及全國。伊拉克政府派出維安部隊驅散集會，祭出宵禁和封鎖網路等禁令，5日解除禁令後，仍將示威熱點之一的解放廣場（Tahrir Square）封鎖。維安部隊被控荷槍實彈對付人民。

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