哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉…連假天氣出爐　吳德榮：周日首波冷空氣南下

▲劉沛滕說，哈吉貝颱風今晨2時位於台北東南東方3290公里海面上，持續往西北西方向前進。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員劉沛滕表示，輕度颱風「哈吉貝」最快周二（8日）深夜或周三（9日）清晨就會增強為強度颱風，未來朝日本機率比較大；至於4天國慶連假天氣，周六、周日北部、東半部容易下雨。氣象專家吳德榮說，哈吉貝預測路徑呈現「大迴轉」特徵，連假最後一天（13日）入秋第一波較明顯的大陸冷空氣開始南下，北部、東北部氣溫下降，局部短暫雨的機率逐漸提高。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今東北風稍微減弱，清晨迎風面的基隆北海岸、東北角有點下雨，今少部分迎風面有點降雨，其他地區天氣比較穩定為多雲到晴；未來一周為東北風影響，有時比較強有時比較弱，周二下半天到周三比較強；周四國慶日、周五（11日）又減弱，天氣比較穩定；周六（12日）、周日又增強。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

劉沛滕說，如果東北風比較強時，北部、東北部下雨範圍會多一點，因此周二下半天、周三、周六、周日北部、東半部容易下雨，且氣溫也比較低，周三、周六、周日低溫大約23度，白天高溫也僅有27度；至於中南部未來一周大致為多雲到晴，但要注意少部分午後雷陣雨，一整周高溫約33度，低溫約24、25度上下。

劉沛滕表示，哈吉貝颱風今晨2時位於台北東南東方3290公里海面上，增強速度滿快的，預估周三清晨或是快一點在周二深夜就會轉為強颱，持續往西北西方向前進，預計在日本南方海面北轉朝日本移動，對台灣應該沒什麼影響；但要注意周四起，基隆北海岸、東半部和恆春半島會有長浪發生。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，氣象局今晨2時颱風路徑潛勢預測圖顯示，哈吉貝未來沿太平洋高壓邊緣向西轉西北西、西北、再轉北北西進行，預測路徑呈現大迴轉的特徵。

▼劉沛滕說，預估哈吉貝將在日本南方海面北轉。（圖／氣象局）

▼吳德榮說，最新歐洲模式系集模擬圖顯示，哈吉貝迴轉的地方又調整得離台灣更遠。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」）

吳德榮說，哈吉貝途經大範圍的高海洋熱含量（OHC）區、低垂直風切（VWS）區，有利其持續增強，未來其中心氣壓是否能降得比今年「蝴蝶」、「利奇馬」所創的最低紀錄915百帕還低，則已超過電腦模擬的能力，只有再觀察了。



吳德榮指出，最新歐洲（ECMWF）模式系集模擬圖顯示，哈吉貝迴轉的地方又調整得離台灣更遠，所有的系集成員（路徑）對國慶連假的天氣皆無影響；未來若沒有太大修正，則國慶連假前3天應為秋高氣爽、穩定舒適、白天微熱的天氣；連假第4天「入秋以來第一波」較明顯的大陸冷空氣開始南下，北部、東北部氣溫下降，局部短暫雨的機率逐漸提高。

對此，劉沛滕說，大陸高壓未來增強，周二晚到周三有一小波，北部高溫只有約27、28度，周日也有一小波，之前預估颱風可能比較接近、東北風較強，但現在距離比較遠，東北風沒那麼強，但一整天比較涼，估北部低溫23度、高溫27度，但周日、下周一的冷空氣強度還要觀察。

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▼國慶連假天氣圖。（圖／點圖可放大／氣象局）

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

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