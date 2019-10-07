　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉…連假天氣出爐　吳德榮：周日首波冷空氣南下

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

天氣圖。（圖／氣象局）

▲劉沛滕說，哈吉貝颱風今晨2時位於台北東南東方3290公里海面上，持續往西北西方向前進。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員劉沛滕表示，輕度颱風「哈吉貝」最快周二（8日）深夜或周三（9日）清晨就會增強為強度颱風，未來朝日本機率比較大；至於4天國慶連假天氣，周六、周日北部、東半部容易下雨。氣象專家吳德榮說，哈吉貝預測路徑呈現「大迴轉」特徵，連假最後一天（13日）入秋第一波較明顯的大陸冷空氣開始南下，北部、東北部氣溫下降，局部短暫雨的機率逐漸提高。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今東北風稍微減弱，清晨迎風面的基隆北海岸、東北角有點下雨，今少部分迎風面有點降雨，其他地區天氣比較穩定為多雲到晴；未來一周為東北風影響，有時比較強有時比較弱，周二下半天到周三比較強；周四國慶日、周五（11日）又減弱，天氣比較穩定；周六（12日）、周日又增強。

請繼續往下閱讀...

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

劉沛滕說，如果東北風比較強時，北部、東北部下雨範圍會多一點，因此周二下半天、周三、周六、周日北部、東半部容易下雨，且氣溫也比較低，周三、周六、周日低溫大約23度，白天高溫也僅有27度；至於中南部未來一周大致為多雲到晴，但要注意少部分午後雷陣雨，一整周高溫約33度，低溫約24、25度上下。

劉沛滕表示，哈吉貝颱風今晨2時位於台北東南東方3290公里海面上，增強速度滿快的，預估周三清晨或是快一點在周二深夜就會轉為強颱，持續往西北西方向前進，預計在日本南方海面北轉朝日本移動，對台灣應該沒什麼影響；但要注意周四起，基隆北海岸、東半部和恆春半島會有長浪發生。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，氣象局今晨2時颱風路徑潛勢預測圖顯示，哈吉貝未來沿太平洋高壓邊緣向西轉西北西、西北、再轉北北西進行，預測路徑呈現大迴轉的特徵。

▼劉沛滕說，預估哈吉貝將在日本南方海面北轉。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼吳德榮說，最新歐洲模式系集模擬圖顯示，哈吉貝迴轉的地方又調整得離台灣更遠。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」）

天氣圖。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」）

吳德榮說，哈吉貝途經大範圍的高海洋熱含量（OHC）區、低垂直風切（VWS）區，有利其持續增強，未來其中心氣壓是否能降得比今年「蝴蝶」、「利奇馬」所創的最低紀錄915百帕還低，則已超過電腦模擬的能力，只有再觀察了。

吳德榮指出，最新歐洲（ECMWF）模式系集模擬圖顯示，哈吉貝迴轉的地方又調整得離台灣更遠，所有的系集成員（路徑）對國慶連假的天氣皆無影響；未來若沒有太大修正，則國慶連假前3天應為秋高氣爽、穩定舒適、白天微熱的天氣；連假第4天「入秋以來第一波」較明顯的大陸冷空氣開始南下，北部、東北部氣溫下降，局部短暫雨的機率逐漸提高。

對此，劉沛滕說，大陸高壓未來增強，周二晚到周三有一小波，北部高溫只有約27、28度，周日也有一小波，之前預估颱風可能比較接近、東北風較強，但現在距離比較遠，東北風沒那麼強，但一整天比較涼，估北部低溫23度、高溫27度，但周日、下周一的冷空氣強度還要觀察。

►發現韓國瑜珈老師的美麗小秘密

▼國慶連假天氣圖。（圖／點圖可放大／氣象局）

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

ET快訊
哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉…連假天氣出爐　吳德榮：周日首波冷
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉…連假天氣出爐　吳德榮：周日首波冷空氣南下

民團力挺港人反禁蒙面法　7日號召台灣人上班、上課戴口罩

「糖葫蘆一串299」客人怒被坑錢！他疑惑：買東西為何不問價格　網友戰翻

哈吉貝「海上吃飽飽」估轉強颱拋物線北上　國慶連假「北中南東」天氣出爐

連千毅身旁的她開粉紅奧迪R8　豪宅秀「驚人身家」　正妹私下善行曝光

逢甲夜市「一串糖葫蘆299」…他PO網罵太坑錢　店家冤：草莓比一般大3倍

找到Uber Eats折70元神券　網嗨爆猛用...他爽叫4單「慘被鎖帳」！苦主超多

寶可夢吸力驚人！4天衝破近90萬人次　新北活動估帶進20億商機

已結過帳！他問「領寄杯還要排隊嗎」　鄉民一致白眼噓翻

台鐵管轄橋梁也有1599座！即起複檢重點橋　報告預計年底前出爐

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

亂拆玩具！爸把她送給超商阿伯 萌哥見妹妹被抱走秒爆哭：不要

蕭敬騰.林宥嘉.Lulu預錄感言超敢講　沒得獎：不能接受...得獎的話「實至名歸」！

Sandy得獎飆淚：今年真的沒靠憲哥　吳宗憲「我一輩子把獎讓妳」ＱＱ

擊敗老爸！Sandy爆哭：繼續支持年輕一代　搭檔黃子佼奪益智及實境主持人獎

PO文刷掉批韓台大生！下場慘了　爸現身苦訴：跟兒大吵架

哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉…連假天氣出爐　吳德榮：周日首波冷空氣南下

民團力挺港人反禁蒙面法　7日號召台灣人上班、上課戴口罩

「糖葫蘆一串299」客人怒被坑錢！他疑惑：買東西為何不問價格　網友戰翻

哈吉貝「海上吃飽飽」估轉強颱拋物線北上　國慶連假「北中南東」天氣出爐

連千毅身旁的她開粉紅奧迪R8　豪宅秀「驚人身家」　正妹私下善行曝光

逢甲夜市「一串糖葫蘆299」…他PO網罵太坑錢　店家冤：草莓比一般大3倍

找到Uber Eats折70元神券　網嗨爆猛用...他爽叫4單「慘被鎖帳」！苦主超多

寶可夢吸力驚人！4天衝破近90萬人次　新北活動估帶進20億商機

已結過帳！他問「領寄杯還要排隊嗎」　鄉民一致白眼噓翻

台鐵管轄橋梁也有1599座！即起複檢重點橋　報告預計年底前出爐

別被曾莞婷的女人味騙了　藏男孩魂最怕顯老

哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉…連假天氣出爐　吳德榮：周日首波冷空氣南下

妻離婚1個月甜喊新歡「北鼻」　夫求償百萬「證據只有截圖」慘輸

北韓嗆美「令人作嘔」　核談判破局怒下通牒：美方應終結敵意　

傳統粉粿加奶茶　一沐日新品10/8全台門市上市

機場轉型戰／108歲南苑機場退役　歷經戰亂航空史

機場轉型戰／「錢進」世界奇蹟機場　網紅店搶標「擠破頭」

機場轉型戰／直擊大興機場黑科技　乘客「一臉刷到底」

民團力挺港人反禁蒙面法　7日號召台灣人上班、上課戴口罩

馬3國一汐止路段自撞分隔島　駕駛鼻孔流血送醫急救

前職棒啦啦隊長「豆芽」遭偷拍　小丁、屁股蛋全都露！氣炸報警

生活熱門新聞

國慶連假「北中南東」天氣出爐

跟連千毅買包安太座「YSL變Y..

Uber Eats折70元神券..

現金回饋神之卡　無腦刷至少賺2..

連千毅身旁的她身家驚人　私下善..

糖葫蘆299　店家冤：比一般大..

柏油路上3個「突起小黑方盒」　..

哈吉貝最快今誕生！一路西衝恐大..

好市多黑色購物節來了！日期曝光

哈吉貝生成！路徑出爐：西奔6天..

他問「領寄杯還要排隊嗎」　鄉民..

逢甲糖葫蘆　網：為何不先問價格

今晚變天！下週「哈吉貝」成颱　..

送餐遇前女友！外送哥：要當爸了

更多熱門

相關新聞

國慶連假「北中南東」天氣出爐

一周天氣出爐！氣象局指出，未來一周天氣主要受到東北風消長的影響，降雨以迎風面的北、東為主，中南部地區天氣穩定；氣溫方面，北部及東半部舒適，中南部略為悶熱，日夜溫差稍大。另外，哈吉貝颱風估未來將轉強颱，拋物線北上撲日，國慶連假期間赴日旅客要多加留意颱風動態。

哈吉貝一路向西　日本3天連假泡湯

4喵砸電視當窩　媽苦笑：颱風吹的

國慶4天假「塞車地雷」大盤點！

「哈吉貝」可能變強颱　2縣市防大雨

關鍵字：

氣象氣象局氣象雲颱風哈吉貝颱風劉沛滕國慶連假

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

他真的拿到「連千毅發財金」　看到金額傻眼

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

國慶連假「北中南東」天氣出爐

吃火鍋撈出「護墊」女客求償3千萬　結局出爐

即／韓國瑜「確定請假」　議員爆料了

阿公開冷氣煮飯！1hrs後倒地暈死…

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

愛犬四肢僵直　她哭喊下秒看傻眼

勇哥闖肯亞喝酒交友　隔天脫褲才知「被偷行割禮」

妹子一秒神停車！反遭網轟「三寶王」

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

存款剩個位數！男偶像消失9年當清潔工

3歲兒亂跳..20歲媽「卵巢爆開」劇痛大出血

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超毛

更多

最夯影音

更多

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面