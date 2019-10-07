妻離婚1個月甜喊新歡「北鼻」　夫求償百萬「證據只有截圖」慘輸

記者黃翊婷／綜合報導

台南林姓男子認為妻子外遇，不僅與另一名男子阿健（化名）搞曖昧，還暱稱彼此為「親愛的」、「北鼻」，對話相當親暱，因此決定提告求償100萬元的精神慰撫金，希望能替自己討回公道。不過，台南地院法官認為，林妻是先跟丈夫離婚後，才與阿健往來，加上林男舉證不足，最後裁定駁回他的訴求，全案仍可上訴。

▲林男認為妻子是在離婚之前就和阿健搞曖昧。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）

林男在判決書中主張，自己和妻子是在2010年6月間結婚，沒想到對方卻在婚姻關係存續期間，於2018年3月間開始和阿健有不正常的交往，聯繫時還會以「親愛的」、「北鼻」等親暱稱呼互稱，破壞他的家庭以及婚姻關係，更侵害到他的配偶權，因此決定向妻子提告求償100萬元的精神慰撫金。

而被指控外遇的林妻反駁，以「親愛的」、「北鼻」稱呼阿健這件事是發生在2018年8月，但她已經在同年7月離婚，丈夫提告指責自己有不正常的交往關係，證據卻只有8月間的LINE對話紀錄，況且對話中那句「不知不覺已經過了5個月了」，是在談論阿健先前右手開刀的事，與下一句「親愛的我們要一起再經過好多、好多個月」無關，怎麼可以僅憑幾張對話截圖就認定她有罪。

▲林妻和阿健曾在LINE上以「親愛的」、「北鼻」互相稱呼。

台南地院法官認為，林母曾向阿健的母親指責此事，並出示上述對話紀錄，還以「媳婦」來稱呼早已離婚的女方，可見她對於這件事的來龍去脈根本就不清楚。

法官指出，情侶交往大多都是由普通朋友發展至愛侶關係，期間並沒有明確的分界，林男無法證明妻子是否有在婚姻存續期間以曖昧暱稱稱呼阿健，因此難以認定女方有做出破壞婚姻的舉動，最後依舉證尚有不足為由，裁定駁回男方的訴求，全案仍可上訴。

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