馬3國一汐止路段自撞分隔島　駕駛鼻孔流血送醫急救

▲馬3自撞後翻車，駕駛一度受困車內。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市一輛轎車於凌晨3時許行經國一南下13.2公里處時，因不明原因突然自撞汐五高架橋入口處的分隔島翻覆，駕駛當場受困車中，鼻孔流血意識模糊，警消將其救出送醫。由於該起事故造成3條車道封閉，該路段一度出現壅塞，經排除後交通已恢復順暢，確切事故原因正由警方調查釐清中。

▲警消將駕駛救出送醫。（圖／記者游宗樺翻攝）

一名男子開著馬3，沿著國道一號往南行經汐止路段，在平面與高架道路的銜接處，不慎撞上路中分隔島，車輛當場翻覆，全車多處鈑金凹陷，約20歲的男性駕駛卡在車內動彈不得。警消抵達後，發現駕駛意識不清，鼻孔出血但對痛覺沒有反應，利用救助器材將其救出時，發現其胸部有撞擊傷，緊急將他送往內湖三總醫院急救。

▲警方將現場路段暫時封閉。（圖／記者游宗樺翻攝）

車禍造成該路段3條車道封閉，警方調度相關單位到場，協助排除現場路況，清理地面上的車輛碎片，並將事故車輛拖離現場後，該路段才得以再度通行。警方已派員到醫院，釐清事故原因及是否涉及酒駕，同時調閱鄰近監視器釐清意外發生過程。

▲全車鈑金多處受損。（圖／記者游宗樺翻攝）

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