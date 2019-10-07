民團力挺港人反禁蒙面法　7日號召台灣人上班、上課戴口罩

記者黃翊婷／綜合報導

香港政府5日祭出《禁蒙面法》，隔天（6日）隨即有網友在下午2時於銅鑼灣SOGO外集合，並遊行至中環遮打花園。公民團體希望能以行動支持港人，因此決定在7日號召台灣民眾於上班、上課時戴口罩，掀起網友正反意見熱烈討論。

▲示威者戴口罩上街遊行，表達對《禁蒙面法》的反對訴求。（圖／路透，下同）

據了解，6日下午2時許銅鑼灣下著小雨，但仍有許多民眾戴著口罩、帽子，高舉雨傘參與遊行，當天該地區至少有兩個大型集會遊行，包含網友在維園舉行300萬人上街的「追究警暴，守護記者」集會，希望港府立即追究曾在示威現場開槍的警察；另一場則是「反禁蒙面法」遊行。

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在台灣方面，香港人權關注在台灣、台灣青年民主協會、台灣公民陣線、台灣永社等公民團體，7日發起「戴口罩‧撐香港‧全台起義」活動，希望台灣民眾可以在這天上班、上學時戴上口罩，或者在口罩上寫下聲援標語，用實際行動支持港人。

▼▲警方朝示威者發射催淚彈。

台灣青年民主協會理事吳奕柔向《中央社》表示，台灣青年學生也很關心港府頒布禁蒙面法的議題，協會高中生代表建議可以透過在校園內戴口罩，好讓更多台灣人知道這個議題，知道香港人仍在抗爭中。

吳奕柔認為，香港禁蒙面法如同戒嚴，港人發起遊行反對，讓他們很擔心會不會遭到港府強烈驅離，造成更多傷亡憾事發生。

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