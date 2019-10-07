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北韓嗆美「令人作嘔」　核談判破局怒下通牒：美方應終結敵意　

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▲▼北韓與美國在瑞典談判。（圖／路透社）

▲北韓與美國在瑞典談判。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

北韓談判代表周六（5日）宣布，和美國在瑞典進行的非元首級核談判破局，讓北韓無核化協議達成的時間表從今年2月川金會結束後，繼續遙遙無期。協議未達成，北韓的威脅又更進一步，當局2日表示已經成功試射新型潛射彈道飛彈「北極星三型」。

根據美媒「cnbc」報導，北韓核談判主要發言人金明吉（Kim Myong Gil）指出，平壤和華盛頓的和協議再次破局，主因是美國人太冥頑不靈。他稱談判失敗正是因為這些美國官員缺乏彈性，任何一項觀點和態度都不願意妥協，「這幾次的談判都沒有達到我們的預期，最終才會失敗收場」，「他們對這次的談判空手而來，把我們的熱情都澆熄了，讓我們非常失望。」

▲▼北韓與美國在瑞典談判，北韓核議題首席談判代表金明吉。（圖／路透社）

▲北韓核議題首席談判代表金明吉斥責美方毫無新意，這次會談「令人作嘔」。（圖／路透社）

金明吉也指出，北韓不想再和美國有更多「令人作嘔的談判」，除非美方拋棄對北韓有敵意的政策。

美國國務院回嘴稱金明吉的發言，並不能正確反映雙方長達8.5小時的會談中「所包含的內容和精神」；發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）在一項聲明中表示，「美國帶著創新的點子和北韓談判，而且雙方相談甚歡。」國務院也再次拋出粗略行程表，透露華盛頓當局已經接受瑞典邀請，將在兩個禮拜內和北韓重啟談判。

奧塔格斯強調，雙方需要積極參與才能解決多項分歧，美國談判代表團已經預先準備好數項新措施，能夠讓接下來的談判更加順利，「以週六的談判過程看來，美國和北韓還不能夠克服雙方自韓戰以降70年來的敵意。」

儘管美方在檯面上釋出好意，金明吉仍給對方貼冷屁股，表示接下來一個月內並無計畫和美國重啟談判；然而北韓無核化談判並非被就此判死，金明吉表示，除非「所有威脅我國安全的障礙，以及對我國發展的監督都被毫不遲疑地完全撤除後」才有可能。他向華盛頓當局下通牒，朝美兩國的對話結果取決於美國的態度，年底就是雙方談判的最後期限。

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