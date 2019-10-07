無人小貨車深夜突冒大火燒毀　警不排除遭縱火可能

▲小貨車深夜突然冒火，警消到場迅速撲滅。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市樹林區7日凌晨1時許，一輛停在保安街2段45巷內的小貨車突然冒出火光，熊熊大火伴隨濃煙衝天，警消獲報後，鋪設多條水線滅火，所幸火勢很快就控制，且車內無人未造成傷亡。至於貨車為何會在無人的情況下起火，有目擊民眾指出，事發前有聽到砸車的聲音，不久便見到火光沖天，疑似是有人縱火，警方已帶回3名疑似涉案的未成年少年，全案朝向蓄意縱火方向偵辦。

▲鑑識人員到場採證。（圖／記者游宗樺攝）

目擊民眾表示，當時在山上就有聽到砸車的聲音，下山查看時看到小貨車周圍有2名不明人士正在砸車，於是報警處理，不料再次查看時，小貨車中段已冒出熊熊火光。警消獲報抵達後鋪設水線，朝車輛噴射水柱，很快便將火勢撲滅，無人受困傷亡。警消在現場查看，發現小貨車內的泡茶用具、瓦斯鋼瓶均已燒毀，全車已經被燒成廢鐵。

▲車內雜物全被燒毀。（圖／記者游宗樺攝）

警方鑑識人員到場，對全車進行採證，暫不排除小貨車遭縱火可能，透過調閱鄰近監視器，已鎖定在現場徘徊的3名未成年少年，已將其帶回樹林派出所進行調查，不排除其3人有高度涉案可能。

▲警方在現場盤查可疑人車，帶回3名疑似涉案少年。（圖／記者游宗樺攝）

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