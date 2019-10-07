拋「挺黃健庭2022選北市長」震撼彈　郭台銘深夜PO：讓他為中華民國做更多事

記者柯振中／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘6日受邀參加前台東縣長黃健庭的演講，他在致詞時力拱黃健庭參選台北市長，同時抨擊台灣「夫人干政」的文化。活動結束後，郭台銘深夜再度在臉書上力挺，黃健庭身上不只有卓著的政績，更有令人感動的人格特質，「讓他為中華民國做更多事。」

郭台銘與前總統馬英九6日受邀參加前台東縣長黃健庭的演講，他在致詞時提到，國民黨「系統有問題」，明明有這麼優秀的人才，卻不能為國家所用，這種現象相當奇怪。

▼黃健庭與郭台銘、馬英九合影。（圖／翻攝黃健庭臉書）



郭台銘提到，好的人才不能被埋沒，將來台北市可能「藍大於綠」，他從台北市民的立場來看的話，希望能推薦黃健庭參選台北市長。郭台銘的言論才剛說出，立刻獲得台下聽眾的鼓掌、認同。

此外，對於「夫人干政」的文化，郭台銘說到，黃健庭的夫人陳怜燕待人相當親切，除了默默替黃健庭排憂解難，還不會干預政治；台灣政治人物的夫人一定要向周美青、陳怜燕學習，「絕不干政」是根本。言論是否意有所指？郭台銘會後受訪時回應，這些交由媒體「自己去寫，你們自己去猜」。

▼郭台銘與馬英九一同出席前台東縣長黃健庭專題演講。（圖／記者李毓康攝）



活動結束後，郭台銘深夜在臉書上指出，會認識黃健庭，是在永齡基金會5月的台東公益活動上，當時黃健庭帶領他去參加替老人募款的活動，希望能幫助台東的弱勢者，「他在卸任後依舊關心著臺東，無償協助許多公共事務，是真正默默為自己的家鄉臺東奉獻、做事的人。」

郭台銘說到，黃健庭分享，台東10年前是「最不快樂的城市」，不但產業面臨困境，經濟也遇上困難，為了解決這些問題，黃健庭上任後大力推動觀光，讓台東的風景、文化走入國際觀光客的眼裡，甚至連台東熱氣球節都是黃健庭一手催生的。

▼郭台銘出席前台東縣長黃健庭專題演講。（圖／記者李毓康攝）



郭台銘說，黃健庭不但有卓越的政績，還有令人感動的人格特質，而這些都源自家庭教育，「他也對母親十分孝順，見廷每次到台北來開會，跟我開到好晚，他總是說：待會我想回家看一下媽媽。」

「當今台灣的政治人物，有多少人能做到呢？」郭台銘提到，除了卓越的政績與人格特質，他還相當欣賞黃健庭的「用人唯才」，「我先前去台東，早上晨跑時遇到他的農業局長，才知道這位局長與健庭當初是選舉中的對手關係，健庭選上後，看上他的長才，請他擔任農業局長、現在是建設局長。」

郭台銘表示，這代表黃健庭的心中超越了藍綠，心胸寬大且用人唯才，是國之棟樑，絕對值得台灣重視，「黃健庭縣長翻轉了台東，我接下來還要找到更多和他一樣的優秀人才，推動 #福國利民的政策，真正來翻轉國會，改變台灣！」

►賀聲林之王奪金鐘！「Her和她」50商品限時66折，只到10/7 24：00

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

