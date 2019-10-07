幫派份子網路嗆聲、涉嫌恐嚇取財　北市警：強勢掃蕩

社會中心／台北報導

台北市警局刑警大隊日前偵辦幫派份子涉嫌恐嚇取財、暴力討債，帶回李姓嫌犯等4人移送法辦。警方指出，嫌犯除涉有多項犯罪事證，還在網路上嗆聲，擾亂治安，將持續強勢掃蕩、一網打盡。

▲警方日前查獲在網路囂張嗆聲並以幫派自居的李姓嫌犯等4人。（圖／記者邱中岳翻攝）

市刑大指出，近期國內接連發生網路直播主使用網路社群號召幫眾街頭鬥毆案件，嚴重擾亂治安秩序，為防制類似事件發生，臺北市政府警察局局長陳嘉昌特別指示積極掌握相關直播主動態，嚴密蒐證。

日前市刑大偵二隊即在隊長陳建志指揮下，與萬華分局及宜蘭縣警察局三星、蘇澳分局等單位共組專案小組，蒐證發現李嫌對外以幫派自居，並涉及恐嚇取財、暴力討債等暴力行為；專案小組見時機成熟，於3日分持法院核發之搜索票及檢察官簽發之拘票，分別於新北、臺北市等數處地點同步執行拘搜行動，查獲李姓、陳姓、李姓、鄭姓等4人到案。

市刑大偵二隊隊長陳建志指出，警方共查扣本票、借據、保管條、借貸同意書、身分證(影本)、駕照(影本)1批、手指虎尖刀4把、開山刀3把、長槍1枝及行動電話4支等相關證物；全案調查後將李嫌等4人，依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由及毀損等罪移送臺北地檢署偵辦，並持續追緝在逃共犯及清查其他被害人。

市刑大大隊長陳明君呼籲，若曾遭此不法集團恐嚇取財或暴力討債之民眾能挺身而出報案，警方當依法究辦。陳建志則強調，警方將持續貫徹執行向上溯源、向下刨根、斷絕金流之三打策略，確實阻斷黑道幫派犯罪組織運作之命脈，務使黑道幫派徹底瓦解。

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