　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮鋼管紅茶「花生湯用罐頭」！1星灌爆罵錯家　網驚：正宗是另一間啦！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼花蓮鋼管紅茶。（圖／翻攝自Google Maps）

▲花蓮鋼管紅茶因花生湯事件，引起網友到Google評論洗版。（圖／翻攝自Google Maps）

網搜小組／董美琪報導

花蓮「鋼管紅茶」因被踢爆花生湯是罐頭花生湯裝杯來賣，引起關注，不少人驚訝這間花蓮知名打卡美食景點，竟然改用「手工裝杯」賣給客人，事件不斷在網上引起討論，甚至有許多人去Google評論給予一顆星謾罵。不過有網友發現其實這家並不是許多人印象中的鋼管紅茶店，真正正宗的鋼管紅茶店，是位在成功街的廟口紅茶。

民眾發現，花蓮「鋼管紅茶」店內花生湯，根本是用一瓶不到30元的花生仁湯罐倒入杯中，再加一點糖水，卻用65元賣給客人，畫面一出引起熱議。

老闆一度堅稱花生湯是「自己煮的」，事後坦言現在已經不像以前能煮這麼大桶，但因觀光客銳減，生意大受影響，不得不縮減成本，包括紅茶也是直接裝在杯中賣，因為冷卻用的鋼管很耗電，要到連假或人多時，才會啟用鋼管。

▲▼花蓮鋼管紅茶老店65元花生湯被爆是罐頭裝杯賣的。（圖／東森新聞）

▲▼花蓮鋼管紅茶老店65元花生湯被爆是罐頭裝杯賣的。（圖／東森新聞）

▲▼花蓮鋼管紅茶老店65元花生湯被爆是罐頭裝杯賣的。（圖／東森新聞）

事件引發關注，老闆娘趕緊幫忙緩頰，上次是因為庫存的量不足，才會用罐裝花生湯裝成一杯，平常都是手工熬煮的，目前生意沒有影響到，還是有人來光顧。對於這起事件，顧客則說，老闆有錯也勇於承認，不像某些店家，偷工減料還死不承認。

不過一名網友在「爆廢公社」6日晚間po文寫道，「看到花蓮的鋼管紅茶用某山花生仁湯（29元）裝杯加糖水賣65元的新聞，還好早在20年前本丐吃完包子買過一杯後就沒再上門。經花蓮在地友人介紹，才知道原來正宗鋼管紅茶是另一間」、「之後去花蓮都跑去正宗的買，紅茶、杏仁茶、小西點啥的都好吃好喝」。

▼不少網友誤以為花蓮鋼管紅茶、廟口紅茶是同一間。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼不少網友誤以為花蓮鋼管紅茶、廟口紅茶是同一間。（圖／翻攝自爆廢公社）

上網一查，原來同樣使用鋼管紅茶當招牌產品的店，在花蓮不只一家，位在成功街的「廟口紅茶」被稱為是正宗，光是Google評價就有近6000則，而位在公正包子店隔壁的「鋼管紅茶」約900多則評價。此外，近日因為不少人誤會「廟口紅茶」是「鋼管紅茶」，紛紛跑去給一顆星留言批評，讓老饕急得去留言幫澄清。（如下圖，點圖可放大／翻攝自Google）

▲▼花蓮鋼管紅茶「花生湯用罐頭」　負評洗版罵錯家。（圖／翻攝自Google）

▲▼花蓮廟口紅茶。（圖／翻攝自Google Maps）

▲花蓮廟口紅茶被網友稱為正宗鋼管紅茶。（圖／翻攝自Google Maps）

不少網友看了紛紛表示「我也喝這家廟口紅茶」、「這間的花生湯讚！台式馬卡龍很大顆」、「想想以前還24小時營業的勒」、「其實我一直都只知道廟口紅茶」、「不說還沒發現是不同間」、「觀光客路過，因為我超愛吃包子的，但從來不會到包子旁邊買紅茶，還是會走一下去照片上正宗那家買，還有我也超愛吃美琪烤玉米的」、「不過小時候我媽真的都帶我喝新聞上這間說，只是長大後就沒喝過了」。

但也有在地花蓮人直言，「我都沒有買過」、「其實⋯⋯花蓮很多早餐店的紅茶都比鋼管紅茶好喝」。

▼花蓮鋼管紅茶、廟口紅茶引起網友誤會去洗版。（圖／翻攝自Google Maps）

▲▼花蓮鋼管紅茶、廟口紅茶引起網友誤會去洗版。（圖／翻攝自Google Maps）

►賀聲林之王奪金鐘！「Her和她」50商品限時66折，只到10/7 24：00

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

ET快訊
恐怖畫面曝！試車離合器爆炸...黑手遭「金屬片割喉」噴血慘死
連千毅身旁的她開粉紅奧迪R8...豪宅秀「驚人身家」　正妹私
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／台女噴台男「娶越女都老窮病」　他貼23歲嫩妻照打臉：她說上班養我就好

影／爸媽巡田撿到「寶」藏浴室　他開門一秒嚇壞尖叫：搬這個回家幹嘛啦

頭城海灘目擊「情侶下跪求婚」！她拍下絕美瞬間　震撼1萬網友：敲碗求本尊

花蓮鋼管紅茶老店遭爆「65元花生湯」用罐頭+糖水！老闆秒承認吼：有人要吃嗎

收到「蔡英文總統」簽名禮物　館長換大頭照爽笑：下面開放韓粉崩潰

影／OL收膠檯手滑「噴出凹凸本體」：好噁心！　神秘真相千人看呆「大破滅」

兒子刷掉「批韓台大生」！鄉民起底肉搜　韓粉爸嚇壞改口：只是轉貼分享

花蓮鋼管紅茶「花生湯用罐頭」！1星灌爆罵錯家　網驚：正宗是另一間啦！

祈福法會陣頭太多！活動逾時引爆衝突　警出動快打部隊

2男想買酒慶生！見移工落單騎車騙「手機翻譯」搶錢　拘留室過生日

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

亂拆玩具！爸把她送給超商阿伯 萌哥見妹妹被抱走秒爆哭：不要

蕭敬騰.林宥嘉.Lulu預錄感言超敢講　沒得獎：不能接受...得獎的話「實至名歸」！

擊敗老爸！Sandy爆哭：繼續支持年輕一代　搭檔黃子佼奪益智及實境主持人獎

PO文刷掉批韓台大生！下場慘了　爸現身苦訴：跟兒大吵架

Sandy得獎飆淚：今年真的沒靠憲哥　吳宗憲「我一輩子把獎讓妳」ＱＱ

兒子刷掉「批韓台大生」！鄉民起底肉搜　韓粉爸嚇壞改口：只是轉貼分享

花蓮鋼管紅茶「花生湯用罐頭」！1星灌爆罵錯家　網驚：正宗是另一間啦！

祈福法會陣頭太多！活動逾時引爆衝突　警出動快打部隊

2男想買酒慶生！見移工落單騎車騙「手機翻譯」搶錢　拘留室過生日

紙風車二連演《台灣幻想曲》　第二場白河登場給孩子美好驚奇的夜晚

神也不執著？疑風水被破壞　輔信王公改變原意「7允筊」同意搬家

影／花蓮鋼管紅茶遭爆「花生湯用罐裝的」　老闆娘出面澄清了：平常真的是手工

輸送帶摩擦起火…粒狀汙染物逸散空中　中鋼公司遭罰20萬元罰鍰　

快訊／天空不斷霧濛濛！台中市7日起連3天空品差　緊急啟動應變措施

重陽親子合樂　台南孝德公園舉辦親子綠漾藝術迷宮開幕　

世田賽／鄭兆村「對不起讓大家又失望」　網打氣：東奧再贏回來

兒子刷掉「批韓台大生」！鄉民起底肉搜　韓粉爸嚇壞改口：只是轉貼分享

花蓮鋼管紅茶「花生湯用罐頭」！1星灌爆罵錯家　網驚：正宗是另一間啦！

桃園客運2司機性侵女學生！被輕判竟再上訴求「緩刑」　法官狠打臉

世田賽／鄭兆村77公尺99未進入後三擲　排第10無緣問鼎獎牌

散步撞見「世界最悲傷的臉」　胖橘天生衰毛…害路人笑到併軌

「神祕富豪」死訊震驚陸金融圈！曾傳假死逃債　留百億債務亡

老人住院一個月…15貓在家沒人知　破門瞬間「宛如活生生噩夢」

網傳世棒「球僮限制D奶以上」！桃猿守護神傻眼　棒協：是個人行為

快訊／「通烏門」第2名吹哨人挺身爆料　律師證實：情報部門已約談

前職棒啦啦隊長「豆芽」遭偷拍　小丁、屁股蛋全都露！氣炸報警

地方熱門新聞

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認..

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全..

花蓮「花生湯用罐裝」　老闆娘回..

祈福法會陣頭太多　活動逾時引爆..

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗..

即／台中市緊急通知　連3天空品..

2男想買酒慶生！用手機翻譯搶移..

6年前拒搬遷　輔信王公現同意搬..

刷掉批韓者　韓粉改口：轉貼來的

「幹譙阿嬤」不罵人改換監視器

百年老廟拒搬遷　信眾擲筊請示

紙風車二連演《台灣幻想曲》

中鋼公司輸送帶摩擦起火　遭罰2..

奧客棄單50排骨飯、10桶炸雞..

更多熱門

相關新聞

花蓮「花生湯用罐裝」　老闆娘回應了

花蓮某間60年的老牌紅茶店5日被踢爆，售價高達65元的花生湯是用市售的罐頭花生湯摻糖水拿來賣的，當時老闆受訪時也坦承了。沒想到該店的老闆娘6日卻改口，昨天是因為庫存的量不足，才會用罐裝花生湯裝成一杯，平常都是手工熬煮的。

快訊／花蓮東大門起火！黑煙狂竄人車逃

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

花蓮清晨臨時宣布停班停課　徐榛蔚回應了

花蓮停班課！　網友灌爆縣長臉書

關鍵字：

花蓮鋼管紅茶花蓮鋼管紅茶廟口紅茶

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

他真的拿到「連千毅發財金」　看到金額傻眼

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

國慶連假「北中南東」天氣出爐

吃火鍋撈出「護墊」女客求償3千萬　結局出爐

阿公開冷氣煮飯！1hrs後倒地暈死…

即／韓國瑜「確定請假」　議員爆料了

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

愛犬四肢僵直　她哭喊下秒看傻眼

勇哥闖肯亞喝酒交友　隔天脫褲才知「被偷行割禮」

妹子一秒神停車！反遭網轟「三寶王」

存款剩個位數！男偶像消失9年當清潔工

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

3歲兒亂跳..20歲媽「卵巢爆開」劇痛大出血

試車離合器爆炸！黑手遭金屬片割喉亡

更多

最夯影音

更多

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面