花蓮鋼管紅茶「花生湯用罐頭」！1星灌爆罵錯家　網驚：正宗是另一間啦！

▲花蓮鋼管紅茶因花生湯事件，引起網友到Google評論洗版。（圖／翻攝自Google Maps）



網搜小組／董美琪報導

花蓮「鋼管紅茶」因被踢爆花生湯是罐頭花生湯裝杯來賣，引起關注，不少人驚訝這間花蓮知名打卡美食景點，竟然改用「手工裝杯」賣給客人，事件不斷在網上引起討論，甚至有許多人去Google評論給予一顆星謾罵。不過有網友發現其實這家並不是許多人印象中的鋼管紅茶店，真正正宗的鋼管紅茶店，是位在成功街的廟口紅茶。

民眾發現，花蓮「鋼管紅茶」店內花生湯，根本是用一瓶不到30元的花生仁湯罐倒入杯中，再加一點糖水，卻用65元賣給客人，畫面一出引起熱議。

老闆一度堅稱花生湯是「自己煮的」，事後坦言現在已經不像以前能煮這麼大桶，但因觀光客銳減，生意大受影響，不得不縮減成本，包括紅茶也是直接裝在杯中賣，因為冷卻用的鋼管很耗電，要到連假或人多時，才會啟用鋼管。

▲▼花蓮鋼管紅茶老店65元花生湯被爆是罐頭裝杯賣的。（圖／東森新聞）



事件引發關注，老闆娘趕緊幫忙緩頰，上次是因為庫存的量不足，才會用罐裝花生湯裝成一杯，平常都是手工熬煮的，目前生意沒有影響到，還是有人來光顧。對於這起事件，顧客則說，老闆有錯也勇於承認，不像某些店家，偷工減料還死不承認。

不過一名網友在「爆廢公社」6日晚間po文寫道，「看到花蓮的鋼管紅茶用某山花生仁湯（29元）裝杯加糖水賣65元的新聞，還好早在20年前本丐吃完包子買過一杯後就沒再上門。經花蓮在地友人介紹，才知道原來正宗鋼管紅茶是另一間」、「之後去花蓮都跑去正宗的買，紅茶、杏仁茶、小西點啥的都好吃好喝」。

▼不少網友誤以為花蓮鋼管紅茶、廟口紅茶是同一間。（圖／翻攝自爆廢公社）



上網一查，原來同樣使用鋼管紅茶當招牌產品的店，在花蓮不只一家，位在成功街的「廟口紅茶」被稱為是正宗，光是Google評價就有近6000則，而位在公正包子店隔壁的「鋼管紅茶」約900多則評價。此外，近日因為不少人誤會「廟口紅茶」是「鋼管紅茶」，紛紛跑去給一顆星留言批評，讓老饕急得去留言幫澄清。（如下圖，點圖可放大／翻攝自Google）





▲花蓮廟口紅茶被網友稱為正宗鋼管紅茶。（圖／翻攝自Google Maps）



不少網友看了紛紛表示「我也喝這家廟口紅茶」、「這間的花生湯讚！台式馬卡龍很大顆」、「想想以前還24小時營業的勒」、「其實我一直都只知道廟口紅茶」、「不說還沒發現是不同間」、「觀光客路過，因為我超愛吃包子的，但從來不會到包子旁邊買紅茶，還是會走一下去照片上正宗那家買，還有我也超愛吃美琪烤玉米的」、「不過小時候我媽真的都帶我喝新聞上這間說，只是長大後就沒喝過了」。

但也有在地花蓮人直言，「我都沒有買過」、「其實⋯⋯花蓮很多早餐店的紅茶都比鋼管紅茶好喝」。

▼花蓮鋼管紅茶、廟口紅茶引起網友誤會去洗版。（圖／翻攝自Google Maps）



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