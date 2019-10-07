兒子刷掉「批韓台大生」！鄉民起底肉搜　韓粉爸嚇壞改口：只是轉貼分享

記者趙蔡州／綜合報導

一名蔡姓韓粉爸爸日前在臉書社團發文，聲稱自己的兒子是北部某公司主管，最近面試到一名台大高材生時，因為對方批評高雄市長韓國瑜，因此刷掉對方且註明「永不錄用」，不料文章被網友踢爆是幻想文，兒子經營的生意也被影響。事情鬧大後，蔡男才趕緊出面澄清，改口只是「看到貼文轉分享。」

▲網友抓包文章只是一篇「韓粉幻想文」。（圖／翻攝自臉書）

事件起因於蔡男在一個挺韓的臉書社團發文，內容寫到他的兒子在北部某公司擔任高級主管，面試一名台大高材生時問到對韓國瑜的看法，結果得到了對方既批評又嘲諷的回答，兒子送走高材生後就寫下評語，「品格卑劣，是非不分，永不錄用」，他對於兒子的決定也表示深深認同。

文章曝光後，立刻引發網友熱烈討論，甚至被轉發到罷韓團體臉書，被指控違反《就業服務法》，最重可處150萬元罰鍰。後續還有網友起底並肉搜蔡男，抓包此文章只是一篇「韓粉幻想文」，蔡男兒子根本不是公司主管，而是在夜市擺攤賣深海花枝。

▲蔡男改口稱文章是轉貼來的。（圖／東森新聞）

事後，蔡男除了在臉書遭網友抨擊，連帶兒子的生意也受到影響，他在接受《東森新聞》訪問時澄清，自己也是看見別人的文章後才轉發分享，「原PO不記得了，我只在下面打『請借分享』，就把它PO出來了，怎麼知道PO出來會引來這麼大的麻煩」，甚至鬧家庭革命，跟兒子大吵一架，連阿姨、舅舅也打來罵人。

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