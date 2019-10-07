祈福法會陣頭太多！活動逾時引爆衝突　警出動快打部隊

▲因祈福法會引爆衝突的雙方人員，警方通知到案說明。（圖／記者楊淑媛翻攝）



記者楊淑媛／桃園報導

宮廟前群毆，不怕神明也生氣！賴姓男子因雙親健康狀況不佳，向八德區高城八街的一宮廟借用場地，為雙親舉行祈福法會，因各地廟宇、陣頭獲悉紛紛前來協助並祝福，致陣頭過多，引發在場劉姓女子抱怨，指稱活動逾時，宮廟例行相關祭典被耽誤，引爆雙方口角及推擠，警方獲報趕抵現場後，將涉案9人通通移送法院裁處。

八德警分局6日指出，八德區高城八街的一宮廟，5日晚間提供場地給賴姓男子，舉辦法會為健康狀況不佳的雙親祈福，由於各地廟宇、陣頭獲悉紛紛前來協助並祝福，卻因陣頭過多，輪番上陣致法會到晚間9點多仍無法結束，引發在場的劉姓女子抱怨，指稱活動逾時，已耽誤宮廟的例行相關祭典。

▲桃園八德區一宮廟，因祈福法會陣頭太多活動逾時引爆衝突。（圖／翻攝自爆料公社）



在劉女抱怨過程中，雙方互起口角、衝突和推擠，八德警分局接獲110通報後，立即啟動快打部隊趕往現場，到場時相關人雖已經離開現場，但警方仍立即進行查訪及了解發生原因。

經警方漏夜追查，並將相關參與滋事人員共9人通知到案說明。八德警方表示，針對暴力案件絕對毋枉毋縱追查到底，不容許挑戰警方執法底線與淨化社會治安之決心，雖雙方事後表示互不提出傷害告訴，但警方仍以社會秩序維護法移送法院裁處。

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