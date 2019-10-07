4女亂鬥！連千毅舌功了得　安撫「小四」私密對話　惹後宮網路駁火

圖文／鏡週刊

自封「亞洲直播天王」的連千毅，這陣子引爆高雄街頭大戰，這場「直播主之亂」頻頻登上社會版面，名字也總跟酒色財氣、黑道連在一起，私下又已婚的他，後宮也陷入駁火狀態，本刊接獲讀者爆料，已婚的連千毅加上正妹老婆，1人共連尬4女就算了，還撒出大筆大筆鈔票，讓好幾個爆乳辣妹為他撕逼撕得厲害，其中一名「小四」情婦還是40歲的單親媽媽，爭風吃醋的字句流彈四射，本刊取得連千毅安撫這名「小四」的私密對話，看得出來連千毅不管在直播或女人，舌功都很是了得。

打開連千毅的直播，總是跟香車、名錶、金錢有關，擅於炒作話題的他，也懂美女吸睛的道理，每次直播，身邊總是坐著一到兩個爆乳辣妹，但這些爆乳妹不僅僅只是直播來賓，也猶如已婚的連千毅後宮佳麗一般，備受他金援以及寵愛。

讀者陳先生向本刊爆料，32歲的連千毅雖然已婚，但他除了「真人版娜美」的正妹老婆之外，還和直播中常出現的子瑜、子涵等女子，有著超乎倫理的情愛與金錢關係，而且在連千毅入獄前，最新的一名相好，排行已是「小四」的林姓女子，擅長把自己照片修成蛇精風情，實際上則是40歲的單親媽媽。

氣憤風流 小四吃飛醋

陳先生提供「小四」林女的照片顯示，林女的外表保養得宜，雖然已有2個小孩，但身材還是相當火辣，經常秀出爆乳比基尼照片，難怪會讓連千毅凍都凍袂條。此外，據說這名林女還曾向友人透露，雖然知道連千毅還有好幾個女友，但考量到連千毅有錢又有勢力，仍決定跟他交往。

不過在一起之後，「小四」林女還是受不了連千毅的風流成性，常常因此吵架，而林女最大吃飛醋的眼中釘，就是常常出現在連千毅身邊的直播辣妹子瑜，更好笑的是，子瑜當時也在為了另一名辣妹子涵，跟連千毅在賭氣，可說讓連千毅陷入三難，恐怕也算是對於一般異性戀男人有些奢侈的煩惱。

故事要從今年2月說起，當時連千毅在直播拍賣遊艇，因故將原本要露臉的辣妹，從子瑜換成了子涵，搞得子瑜超級不爽，徹夜不理連千毅，還在IG限時動態中，意有所指的說：「一個晚上大失眠，來工作。」還配上哭哭的表情符號，目的就是向連千毅討拍。

幫忙招粉 子涵得哥疼

另外在連千毅直播中也可看出端倪，當時連千毅先像是個大哥一般，介紹身旁的辣妹子涵，除了教子涵怎麼說話之外，還要粉絲記得追蹤子涵，講完之後，又說：「大家記得追蹤子涵喔，搶先看喔，還有子瑜，任性甜心子瑜，有夠任性、非常任性的喔…因為她昨天不接我電話，今天我故意不帶妳過來，好啦下次再帶妳過來，麥擱亂啦，不要再任性了！」

這段責備中帶著疼愛、生氣中帶著呵護的發言，就是隔空在安撫傲嬌的小女友子瑜。想不到這段直播，成功安撫了子瑜，卻又讓林女大為光火，在連千毅親暱的問林女「妳在幹嘛」時，壓抑一整晚妒火中燒情緒的林女則嗆：「你直播公開哄小助理，還找我做什麼！你有老婆，然後她（子瑜）是檯面上公認、那我是什麼？說你是我老公？我是你的寶貝，這段戀情我得到甚麼？！只有委屈！」

這段話雖然聽來很鬧，但也簡簡單單就將連千毅複雜的婚外情食物鏈交代清楚。

真人娜美 正宮升貴婦

而且可能是想到自己小四的身分，林女越想越委屈，越想越難過，又賭氣的說：「你哄她，因為她不接你電話。你去好好愛她，照顧她！」讓手忙腳亂的連千毅不耐煩的說：「那是橋段」「你有事嗎」，聽到連千毅的藉口，讓林女情緒大爆炸，又怒吼「你凶什麼」！

看到林女的情緒難以收拾，連千毅趕忙拿出甜言蜜語攻勢，「我要跟你談的是感情」「我很疼你」「你很清楚」「為什麼還要讓我不開心」「我想你。」簡單幾句舌粲蓮花，又將林女收得服服貼貼，可見連千毅的獵女功力相當了得。

連千毅連尬四女的話術與金錢攻勢看得令人嘖嘖稱奇，而且除了舌功之外，爆料人陳先生指出，連千毅的出手也相當闊綽，而且他還是有老婆的人，能讓正宮容忍他在外或明或暗的外遇，恐怕也跟連千毅的土豪式疼愛有關。

連千毅的石姓老婆是PTT表特版正妹，爆乳身材被封為「真人版娜美」，石女原本在高雄的夜市裡頭擺地攤維生，與連千毅結婚之後，直接晉升貴婦。

據悉，石女生下2個小孩讓連千毅龍心大悅，不但答應聘請外傭幫忙照顧，還直接霸氣宣布「1個月給你10萬」，讓石女又感動又炫耀的在臉書說老公是「寵妻魔人」，感覺得出正宮對於現在的物質生活非常滿意。

霸氣金援 子瑜拍寫真

爆料者陳先生透露，除了老婆之外，他對於小三子瑜的照顧特別榮寵，在追求的階段，連千毅就詢問當時還有男友的子瑜說：「你男友1個月給你多少錢？」從這個價錢再霸氣加碼，讓得靠辛苦直播才能維生的子瑜，立刻窩心得死心塌地。而且不只擔起子瑜的經濟重擔，連千毅還提供額外金援，讓子瑜可以到日本拍攝寫真桌曆，就為了完成子瑜想當明星的美夢，故事相當勵志。

除了對正宮和小三都相當大方外，連千毅身邊的女生，也都受到不少滋潤，比如像是跟連千毅一起直播賣遊艇的那位JKF女郎子涵，一場不到1小時的直播，連千毅就大手筆給了數10萬元的分紅，幾乎是社會新鮮人的1年薪水，也難怪連千毅身邊總是環繞著一群大爆堅挺乳房的辣妹。

不過從這些正宮、情婦中，也可整理出連千毅偏愛的特徵，就是：錐子臉、大眼睛、白皮膚、巨乳，猶如複製人一般的情婦軍團。

「連千毅」是這陣子台灣最紅的網路關鍵字，關於他的都市傳說也個個離奇，出身雲林的他，14歲時就到台北混黑社會，那時連千毅就常常出入警察局和少年看守所；成年後他的黑暗事業越做越大，投資酒店、地下期貨、地下放款等事業，做得風風火火，卻因遇到金融風暴而近乎破產。

嗆聲吃屎 角頭大混戰

後來，連千毅轉投天道盟太陽會，看中直播事業有利可圖，靠著豪奢又誇張的拍賣方式，從一名黑道分子成為橫跨娛樂版和社會版的知名網紅，但他的行事始終走在黑白的模糊地帶，他拍賣賓士行李箱遭原廠發聲明認為是假貨，又直播公審黑粉，頻頻引發爭議。

但真正讓連千毅栽了的事件，還是最近他因嗆聲「三重角頭是吃屎的」，引發高雄、台北街頭黑道大混戰，當街持棍棒叫囂、開槍等惡行惡狀，都震驚政府高層，甚至引發政治角力。

9月21日，連千毅終於被檢警依恐嚇危害安全、槍砲罪嫌、毀損罪、觸犯組織犯罪防制條例等罪名逮捕，這場直播主引發的治安敗壞事件，才暫時告一段落，沒想到如今後宮卻也呈現駁火大亂鬥的狀態，失控態勢可謂一發不可收拾。



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