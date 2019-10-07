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桃園客運2司機性侵女學生！被輕判竟再上訴求「緩刑」　法官狠打臉

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▲桃檢偵辦桃園客運涉嫌向公路總局詐領千萬元補助款，董座吳運豐等11人遭起訴。（圖／ETtoday資料照）

▲桃園客運2名司機性侵女學生遭判刑，日前上訴求改判緩刑。（示意圖／ETtoday資料照）

記者鄒鎮宇／台北報導

桃園客運的吳姓、胡姓司機因工作關係結識女高職生小美（化名），分別利用對方心智缺陷性侵得扯，被桃園地院依依乘機性交罪判2年、1年10月徒刑，但吳、胡兩人認為刑期太長而提起上訴，高等法院審酌後駁回，全案仍可上訴。

判決指出，現年3歲的小美2014年時搭乘公車與吳、胡兩男結。吳男2014年4月至9月期間，看到18歲的小美心智缺陷，利用對方不懂拒絕地的弱勢，到對方家中、汽車旅館發生關係共計6次；另外，胡姓司機2014年6月時要求小美在公車內以口服務，共計3次；同年8月則帶小美到車上發生關係一次。

▲▼。（圖／翻攝pixabay網站）

▲吳、胡兩男利用小美心智缺陷性侵多次得逞。（示意圖／翻攝pixabay網站）

吳、胡兩人一審時坦承犯行，並與小美母親達成協議和解，除了立下悔過書之外，也捐款表示誠意。事後，小美母親原諒兩人的犯行，並請求「給真心悔過的人一個機會」，桃園地院則以「情堪憫恕」酌量減刑。

但此案檢方沒有上訴，反而是吳、胡兩人認為刑期過重，以家庭健康、經濟狀況及原住民身分等理由上訴，希望法官「從輕量刑」，將有期徒刑改為緩刑。

高等法院認為，被告兩人皆已婚且育有子女，除了不顧自身家庭責任及職業操守之外，還敗壞社會風氣及公車司機的形象，有違公平正義，況且一審時已酌量減刑，沒有不執行刑罰的必要，因此駁回上訴，全案仍可再上訴。

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