「神祕富豪」死訊震驚陸金融圈！曾傳假死逃債　留百億債務亡

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「神祕富豪」死訊震驚陸金融圈！先鋒董座張振新留百億債亡

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▲▼先鋒集團創始人張振新。（圖／翻攝自微博／新浪科技）

▲先鋒集團創始人張振新。（圖／翻攝自微博／新浪科技）

實習記者陳妙津／綜合報導

先鋒集團5日深夜證實，董事長、網信集團實際控制人48歲張振新9月18日時，因多重器官衰竭、酒精依賴、急性胰腺炎，在倫敦過世。今年7月，該集團旗下一家網貸平台出現兌付問題，此後集團相關的壞消息一連串爆發，借貸高達數百億元人民幣，創業16年的張振新甚至一度被傳假死避債，而今困局待解，卻忽然死於異鄉，震驚中國金融界。

陸媒指出，此前張振新過世的傳聞已在金融界廣傳，一說是自殺，另一說則是死於胰腺炎引起的器官衰竭，而張振新的弟弟已趕往英國料理後事，甚至有傳言指是利用「假死」逃債。

有關人士則表示，9月19日下午，張振新在家中忽然昏倒，雖然經過將近八個多小時搶救，但在當天晚間10時20分被宣告死亡。

張振新1971年出生於內蒙古通遼市，東北財經大學畢業，曾就讀清華五道口金融學院，是第一期EMBA學員，2003年時創立聯合創業擔保集團，也是「先鋒系」版圖前身。2010年至2012年，先鋒開始涉及金融科技，2014年至2018年業務廣及航太金融、資產管理、投資及財富管理等領域，在中國各主要城市、香港、東南亞、英國、美國等地都有分支機構。

互聯網金融興起後，張振新收購中國信貸（現稱中新控股），正式進軍互聯網支付業務，2017年時交易額超過2.7萬億元人民幣，不過該公司已在今年7月停牌。張振新另外還掌有2間香港控股公司，分別為弘達金控及平安證券，當時先鋒系統員工超過2萬人。

但今年7月初，先鋒集團旗下的網貸平台「網信」多項產品出現逾期兌付，此外先鋒參股控股的中新控股、平安證券及綠城中國遭遇做空與平倉。

此外，張振新曾購買大量比特幣，並大肆收購交易所、礦場、礦機，2018年下半年時為了停止虧損低價賣出，再加上2018年時安排到期的兌付共100億人民幣，虧損共數百億元人民幣。

張振新死後，留下巨額債務窟窿。先鋒集團則發布公告指出，第一時間已成立臨時危機管理工作組，推舉集團CEO張利群為組長，為持續化解危機共商後續計畫。

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