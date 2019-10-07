重陽節前　慈濟慈善執行長顏博文慰問花蓮長者

圖、文／慈濟基金會提供 林佳予

「一份貼心，長情關懷不間斷；一份祝福，大愛情懷善永續」！

10月6日重陽節前一天，慈濟慈善事業基金會顏博文執行長率領慈濟社工、慈濟志工前往花蓮縣吉安鄉「慈濟南昌社區關懷據點」周圍的感恩戶家中拜訪長者，除了將重陽禮送到長者手上，也關懷長者的生活需求。獨居長者接到重陽禮滿心歡喜，有慈濟照顧戶也將平時存起來的零錢投竹筒回捐給慈濟。

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住在簡陋鐵皮屋的慈濟居家關懷戶林爺爺重聽與輕度失智，88歲的他因無力清潔而家中雜物散亂，平時賴老人年金維生，外甥女協助備餐、探視、不定期給予金錢協助，得知慈濟要來探訪，特別幫林爺爺換裝。

「阿公！你幾歲？快90歲！看起來那麼年輕。」志工用國語、阿美族語輪流在林爺爺耳邊關心，林爺爺露出久違的笑容。林爺爺助聽器弄丟後聽不太到，加上對面在蓋房，整日封閉起來不願出門。負責帶動「慈濟南昌社區關懷據點」的慈濟志工郭德勝邀約林爺爺來據點走走，郭德勝：「每天要笑，不要每天睡覺，要來活動中心玩，來給我看。」

同樣受邀來關懷據點的65歲陳先生，志工開玩笑提醒：「不要當宅男」，陳先生靦腆的說：「別人在做事，不要去麻煩(別人)。」原來陳先生有著擔心打擾別人的貼心。主責訪視的慈濟志工郭德勝表示，對於他的改變，真的是歡喜、又捨不得他。過去我說一句他抱怨更多句，但現在我勸他、他靜靜聽，而且現在也戒酒了。

原來陳先生曾自營汽車板金工廠，也是板金老師傅，過去因酗酒、理財不當而借錢度日，加上車禍致使行動不便，無力再做自己引以為傲的板金工作，因而憤世嫉俗逐漸封閉自己，家中堆滿過去留下來的汽車零件與廢鐵，志工建議陳先生整理一下居家環境，最近總算清出一條走道。顏博文執行長勉勵陳先生：「把自己板金一下」。陳先生以笑容回應，志工臨去前，陳先生仍在門口揮手目送。

70多歲的黃姓夫婦是阿美族原住民，平時小孩在外工作，慈濟志工定期來陪伴聊天。志工看到黃先生問：「我前幾天來看你，頭髮不是這樣啊！」原來黃太太前一天才剛幫黃先生染頭髮。黃太太平時在教會當志工，不想顯老態而自己把頭髮染黑，黃先生也說常有人請他去幫忙打零工，不然在家就會這裡痛、那裡痛。志工用自己曾因非典型心肌梗塞從鬼門關走過提醒夫妻倆，不要輕忽自己的年紀。

黃先生家中曾在多年前因電線短路引燃火災，幸好當時無人在家，黃先生運用自己木工、水泥工的專業，與太太用半年的時間自行修繕。黃太太表示，感謝你們帶喜樂給我們，端午節、過年都有帶禮物來。

顏博文執行長表示，透過深耕社區了解長者的需求，這趟也針對居家需改善的長者，想辦法跟他們溝通，希望能改善他們的居家環境，讓他們在家中可以更安全、乾淨，鼓勵他們走出來，跟大家多互動。

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