櫃買中心舉辦「金融知識普及」敲鑼儀式　響應世界交易所聯合會2019世界投資者週

櫃買中心於108年10月5日上午舉行「金融知識普及敲鑼」儀式,櫃買中心總經理李愛玲(右三)與金管會證期局副局長蔡麗玲(左三)、證基會總經理張麗真(左二)及櫃買中心副總經理周惠美(右二)、企劃暨國際部協理吳靜娟(左一)及交易部經理翁妙慈(右一)合影。



櫃買中心為響應支持國際證券管理機構組織(IOSCO)與世界交易所聯合會(WFE)舉辦之「2019世界投資者週」(World Investor Week 2019;WIW)活動,特於10月5日「大專生證券菁英種子培育營」開幕時舉辦「金融知識普及敲鑼」儀式,透過推動金融知識普及工作及結合金融基礎教育,來宣達強化對投資人的教育和保護意識。

櫃買中心總經理李愛玲表示,本次國際證券管理機構組織(IOSCO)與世界交易所聯合會(WFE)共邀請超過80個國家及8個國際組織來響應「2019世界投資者週活動」,世界交易所聯合會今年首度於世界投資者週與IOSCO合辦「為金融知識普及敲鐘(Ring the Bell for Financial Literacy)」之活動,呼籲其會員代表共同響應,櫃買中心身為世界交易所聯合會會員,一向積極參與國際活動,並促進國際了解櫃買中心對投資人教育的重視。

櫃買中心108年10月5日「世界投資者週」暨「大專生證券菁英種子培育營」合影。



金管會證期局副局長蔡麗玲於今日出席「金融知識普及敲鑼」儀式,同時也擔任「大專生證券菁英種子培育營」的講師。蔡副局長於致詞時表示,櫃買中心響應國際「2019世界投資者週」舉辦「金融知識普及敲鑼」儀式來連結「大專生證券菁英種子培育營」,透過此金融教育活動來宣達強化對投資人的教育和保護意識,是相當具有意義的。蔡副局長於培育營活動中與同學們暢談證券市場實務與管理,就當前資本市場相關政策推動重點,提供未來發展趨勢相關資訊,參與的同學們均表示能結合理論與實務的跨領域學習,獲益良多,獲得參與同學們熱烈迴響。

李愛玲總經理進一步指出,櫃買中心長期致力於金融知識推廣與向下扎根工作,自2008年起開辦「大專生證券菁英種子培育營」,歷屆參與人次累計2,500人。櫃買中心自成立以來持續透過各項金融教育活動,增進投資人對新推出之市場制度及金融商品的認識;對專業人士就櫃買市場新制度或新業務推出不同之宣導會或說明會,並協助上櫃興櫃公司瞭解櫃買市場最新法令規章修正重點,做好法令遵循及資訊揭露,進一步保障投資人權益;而為讓投資人能更便利取得相關資訊,亦在官網建置影音專區、電子報及臉書粉絲專頁,讓投資人可隨時隨地掌握市場資訊。

櫃買中心將持續透過金融教育活動,增進投資人對新推出之市場制度及金融商品的認識,並透過正確理財觀念之建立,提升投資人自我保護能力,達成櫃買中心維持公平效率健全市場的目標,推動國內資本市場的永續發展。

