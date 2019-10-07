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櫃買中心舉辦「金融知識普及」敲鑼儀式　響應世界交易所聯合會2019世界投資者週

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▲▼櫃買中心「金融知識普及」敲鑼儀式。（圖／業者提供）

▲櫃買中心於108年10月5日上午舉行「金融知識普及敲鑼」儀式，櫃買中心總經理李愛玲（右三）與金管會證期局副局長蔡麗玲（左三）、證基會總經理張麗真（左二）及櫃買中心副總經理周惠美（右二）、企劃暨國際部協理吳靜娟（左一）及交易部經理翁妙慈（右一）合影。（圖／財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提供，下同）

財經中心／綜合報導

櫃買中心為響應支持國際證券管理機構組織（IOSCO）與世界交易所聯合會（WFE）舉辦之「2019世界投資者週」（World Investor Week 2019；WIW）活動，特於10月5日「大專生證券菁英種子培育營」開幕時舉辦「金融知識普及敲鑼」儀式，透過推動金融知識普及工作及結合金融基礎教育，來宣達強化對投資人的教育和保護意識。

櫃買中心總經理李愛玲表示，本次國際證券管理機構組織（IOSCO）與世界交易所聯合會（WFE）共邀請超過80個國家及8個國際組織來響應「2019世界投資者週活動」，世界交易所聯合會今年首度於世界投資者週與IOSCO合辦「為金融知識普及敲鐘（Ring the Bell for Financial Literacy）」之活動，呼籲其會員代表共同響應，櫃買中心身為世界交易所聯合會會員，一向積極參與國際活動，並促進國際了解櫃買中心對投資人教育的重視。

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▲▼櫃買中心「金融知識普及」敲鑼儀式。（圖／業者提供）

▲櫃買中心108年10月5日「世界投資者週」暨「大專生證券菁英種子培育營」合影。

金管會證期局副局長蔡麗玲於今日出席「金融知識普及敲鑼」儀式，同時也擔任「大專生證券菁英種子培育營」的講師。蔡副局長於致詞時表示，櫃買中心響應國際「2019世界投資者週」舉辦「金融知識普及敲鑼」儀式來連結「大專生證券菁英種子培育營」，透過此金融教育活動來宣達強化對投資人的教育和保護意識，是相當具有意義的。蔡副局長於培育營活動中與同學們暢談證券市場實務與管理，就當前資本市場相關政策推動重點，提供未來發展趨勢相關資訊，參與的同學們均表示能結合理論與實務的跨領域學習，獲益良多，獲得參與同學們熱烈迴響。

李愛玲總經理進一步指出，櫃買中心長期致力於金融知識推廣與向下扎根工作，自2008年起開辦「大專生證券菁英種子培育營」，歷屆參與人次累計2,500人。櫃買中心自成立以來持續透過各項金融教育活動，增進投資人對新推出之市場制度及金融商品的認識；對專業人士就櫃買市場新制度或新業務推出不同之宣導會或說明會，並協助上櫃興櫃公司瞭解櫃買市場最新法令規章修正重點，做好法令遵循及資訊揭露，進一步保障投資人權益；而為讓投資人能更便利取得相關資訊，亦在官網建置影音專區、電子報及臉書粉絲專頁，讓投資人可隨時隨地掌握市場資訊。

櫃買中心將持續透過金融教育活動，增進投資人對新推出之市場制度及金融商品的認識，並透過正確理財觀念之建立，提升投資人自我保護能力，達成櫃買中心維持公平效率健全市場的目標，推動國內資本市場的永續發展。

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