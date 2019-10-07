遠雄4大弊案一次看懂！　趙藤雄涉行賄、掏空遭求重刑24年

▲涉及遠雄弊案的趙藤雄，當年以5.5億元天價交保，離開法院的畫面。（圖／ETtoday資料照）

財經中心／綜合報導

北檢2017年偵結起訴的遠雄4大弊案，揭開了遠雄集團創辦人趙藤雄不為人知的另一面，涉案情節環環相扣，又讓人大吃一驚，原來藏身在集團背後的大股東，竟涉嫌行賄、掏空，涉案情節讓人難以想像。

簡單地說，遠雄4大弊案，包括大巨蛋案、遠雄人壽掏空案、新北市土地工程案、眷改案，經北檢在2017年10月31日偵結起訴。其中，遠雄集團創辦人趙藤雄被求刑24年，時任台北市財政局長李述德則被求刑10年，新北市議員周勝考也遭求刑10年，台灣建築中心前執行長許銘文遭求刑9年。當時的起訴書多達數百頁。

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大巨蛋弊案

北檢指出，趙藤雄的小姨子趙玉女、陳玉梅，將大巨蛋等工地鋼筋下腳料變價所得，交給遠雄集團財務室財務科不知情的收款人員李女收受，再暫置遠雄集團財務室內趙藤雄的小金庫（指存放趙個人現金的金庫），再存進趙藤雄的私人帳戶，共同侵佔了481萬餘元。

趙藤雄的長子趙文嘉（時任遠雄建設董事長）和次子趙信清（時任遠雄人壽總經理），也涉嫌財報隱匿關係人交易；另外，時任台北政府財政局長的李述德，則是涉嫌圖利遠雄巨蛋聯盟，被北檢依圖利罪嫌起訴；許銘文等人則是涉嫌圖利、行使登載不實公文書等罪嫌遭北檢起訴。

新北市土地工程弊案

趙藤雄被控為了拉攏新北市都市計畫委員劉演交，護航遠雄的土城開發案及新莊安泰段開發案的都市計畫審議，商議支付他2百萬元；另外，趙藤雄又以價值10萬餘元的人蔘禮盒及花蓮遠雄悅來飯店4天3夜免費住宿，行賄新北市城鄉局科長海治平。

眷改案

營建署城鄉發展分署前分署長洪嘉宏，辦理多項國軍老舊眷村改建土地案時，涉嫌收受趙藤雄賄賂，提供或提點相關資訊，讓遠雄取得優勢地位，護航期約賄賂廠商順利得標。

遠雄人壽掏空案

檢方起訴指出，趙藤雄利用對遠雄建設的子公司遠雄營造、從屬公司東源營造的實質控制力，使這兩家公司承包遠雄人壽的工程，總計14件，契約總金額207億餘元，再以其他公司名義簽約掩飾，使得遠雄人壽支付工程款時，只需支付工程投入成本加計東源營造公司勞務費用、這五家公司配合對價金額，使得遠雄人壽無庸支付應付的利潤，而遠雄營造與東源營造，卻未獲分文利潤，不合營業常規，導致遠雄建設間接損失達6億357萬餘元，損及遠雄建設廣大投資人權益。

▲遠雄案偵結，檢方借提趙藤雄(圖中著西裝)。（圖／記者楊佩琪攝）

以上4大弊案，還意外扯出案外案：廉政官洩密

台北地檢署偵辦遠雄案時，原定6月30日收網，未料監聽得知嫌疑人、新北市議員周勝考竟得知檢廉辦案脈絡，只好提早一天搜索。北檢事後追查，發現丁姓廉政官曾向新北市政風處透露30日「有勤務」，認定他洩密，之後令他繳交30萬元換取緩起訴處分。

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