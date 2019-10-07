英國最大女性監獄！女囚夜半獨自分娩　嬰兒因「空無一人」立刻亡

▲女囚犯在監獄中生孩子，但嬰兒隨後死亡。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／綜合外電報導

英國布朗茲菲爾德（HMP Bronzefield）一名女囚犯日前半夜獨自在監獄中分娩，但隨後就死亡，死因不明。此事引起英國警方注意，懷疑是女囚犯隱瞞生產，又或是獄方拒絕讓女囚安全生下孩子。

綜合外媒報導，上個月底，女囚犯深夜在牢房中獨自誕下一子，但等到隔天上午監獄工作人員發現時，嬰兒已經沒有呼吸心跳，隨後送醫仍不治，死因不明。警方則是在9時許抵達現場。

報導指出，監獄工作人員早就知道女囚犯懷孕，但不能確定女囚犯是否向工作人員隱瞞生產時間一事。目前這起死亡事件尚未找出原因，警方仍在調查事件始末，要確定責任歸屬。

對此，獄方發言人僅表示監獄中有一個母嬰部門，會提供懷孕的囚犯「適當的支持」，「我們將會支持這為女囚犯度過痛苦的時光，她的家人、我們的工作人員都在，心與她同在」。

不過，慈善機構「獄中女性」（Women in Prison）的執行官凱特帕拉迪博士（Dr Kate Paradine）表示，所有母親都有保持尊嚴生孩子的權利，但他們卻一次次聽到類似情況，母親經常被拒絕安全生產所需健康條件及產科護理，造成毀滅性的後果。

另外，布朗茲菲爾德監獄是全歐洲最大的女性監獄，也是英國唯一一間為女性設立的私人監獄，最多可以關押557名囚犯。

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